La primera planta solar ferroviaria del mundo supera con éxito su prueba en Suiza

La central solar ferroviaria de Sun-Ways se inauguró el 24 de abril de 2025 en Buttes, en el cantón de Neuchâtel. Keystone / Jean-Christophe Bott

La primera planta solar desmontable instalada entre las vías de una línea ferroviaria ya funciona en Suiza. Poco más de un año después de la puesta en marcha del proyecto piloto, sus promotores hacen un balance positivo. La innovación ha despertado el interés de países como Italia, Francia y Corea del Sur.

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«Hemos alcanzado nuestros objetivos, tanto en términos de seguridad ferroviaria como de producción eléctrica», afirma a Swissinfo Joseph Scuderi, fundador de la start-up Sun-Ways. Más de 11.000 trenes han circulado sobre los paneles solares y la instalación ha demostrado ser «perfectamente estable y segura al paso de los convoyes», asegura.

En abril de 2025, Sun-Ways instaló módulos solares en un tramo ferroviario de cien metros en Buttes, una localidad del cantón de Neuchâtel, en el oeste de Suiza. Las células fotovoltaicas están situadas entre los raíles, sobre las traviesas.

La principal particularidad del sistema es que los paneles pueden retirarse fácilmente cuando es necesario realizar trabajos de mantenimiento en la infraestructura ferroviaria. Se trata de la primera instalación de este tipo en el mundo.

>> Paneles solares entre los raíles: así funciona la innovadora tecnología puesta en marcha en Suiza:

Paneles solares limpios por el paso de los trenes

La electricidad generada por los paneles fotovoltaicos se inyecta en la red eléctrica local. A pesar de una interrupción de aproximadamente un mes —debida a la nieve y, sobre todo, a trabajos técnicos ya programados—, la planta solar ferroviaria ha producido más de 16.000 kilovatios hora (kWh) desde el 20 de mayo de 2025. Esta cantidad equivale al consumo medio anual de entre tres y cuatro hogares.

Según Sun-Ways, los aproximadamente 5.320 kilómetros de la red ferroviaria suiza —excluyendo los tramos en túnel o con escasa exposición solar— podrían generar hasta mil millones de kWh de energía solar al año. Esta cifra equivale al consumo de 300.000 hogares o al 2 % de toda la electricidad utilizada en Suiza.

Joseph Scuderi asegura haber encontrado además una solución al problema de la limpieza de los paneles solares. En un primer momento pensó en eliminar el polvo acumulado sobre las células fotovoltaicas mediante un cepillo cilíndrico instalado en la parte trasera de los trenes. «Sin embargo, nos dimos cuenta de que cada vez que pasa un convoy se genera una corriente de aire que elimina todo el polvo», explica. En este tramo, los trenes alcanzan una velocidad máxima de 90 km/h.

Otro avance positivo, añade, tiene que ver con la facilidad para desmontar los paneles. Gracias a herramientas específicas, es posible retirar de la vía y desconectar de la red eléctrica un módulo formado por tres paneles solares y de seis metros de longitud en unos diez minutos. «Este aspecto es fundamental cuando hay que sustituir una traviesa o realizar soldaduras en los raíles», señala.

>> Hemos ya abordado el proyecto de Sun-Ways, cuando fue lanzado en 2025:

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Todo ha funcionado según lo previsto

TransN, la empresa de transporte público del cantón de Neuchâtel que abarca el tramo de Buttes, confirma que el sistema solar instalado entre los raíles no ha interferido en las operaciones ferroviarias diarias.

«No se han producido conflictos con la infraestructura, el mantenimiento ni la circulación de los trenes», señala Aline Odot, portavoz de TransN, en un correo electrónico enviado a Swissinfo.

El riesgo de deslumbramiento para los maquinistas, señalado a menudo como uno de los posibles inconvenientes de esta tecnología, tampoco parece haberse materializado. TransN afirma no haber recibido ninguna comunicación de su personal en ese sentido.

Por su parte, los Ferrocarriles Federales Suizos, responsables de la mayor parte de la red ferroviaria del país, aseguran que siguen de cerca la evolución del proyecto, aunque no participan en él. Su estrategia pasa por instalar sistemas fotovoltaicos no entre las vías, sino en edificios y superficies de su propiedad, como estaciones, pantallas acústicas y centros de mantenimiento.

Interés por parte de Francia e Italia

La planta solar ferroviaria de Sun-Ways cuenta con el respaldo de la Agencia Suiza para el Fomento de la Innovación y ha despertado desde el principio un notable interés internacional.

En febrero, la compañía ferroviaria nacional francesa (SNCF, en sus siglas en francés) anuncióEnlace externo la firma de un acuerdo de colaboración técnica con la start-up suiza. Gracias a este acuerdo, podrá acceder a datos relevantes, a la experiencia obtenida en las pruebas y a las evaluaciones tecnológicas desarrolladas por Sun-Ways. El objetivo es estudiar el impacto que una planta solar desmontable instalada entre los raíles podría tener sobre las operaciones de mantenimiento.

Según Joseph Scuderi, «la SNCF es un socio de gran relevancia, porque el potencial en Francia es enorme y dará visibilidad a nuestro trabajo en Suiza». La empresa gestiona alrededor de 28.000 kilómetros de líneas ferroviariasEnlace externo y figura entre los mayores consumidores industriales de electricidad del país. Su objetivo es cubrir con energía fotovoltaica el 20 % de su consumo eléctrico antes de 2030.

La empresa ferroviaria suiza Scheuchzer ha diseñado una máquina especial para instalar y retirar paneles solares entre las vías. Keystone / Jean-Christophe Bott

Scuderi asegura también estar en contacto con la Red Ferroviaria Italiana (RFI), la sociedad pública responsable de la infraestructura ferroviaria en Italia. «La idea es poner en marcha un proyecto piloto antes de finales de año», afirma, sin ofrecer más detalles.

El contexto, afirma, es favorable, ya que RFI tiene la misión de incorporar grandes cantidades de energía solar a la red de tracción ferroviaria. Para ello prevé construir plantas solares cerca de las vías. Sin embargo, esta solución implica largos y costosos procedimientos de expropiación, que podrían evitarse instalando los paneles directamente entre los raíles, argumenta el responsable de Sun-Ways.

Proyectos piloto en Corea del Sur e Indonesia

Otros acuerdos de colaboración involucran a empresas de Corea del Sur e Indonesia.

En septiembre de 2025, el Proyecto de generación de energía solar ferroviaria de Corea obtuvo la autorización del Gobierno surcoreanoEnlace externo para instalar paneles solares en las inmediaciones de la estación de Osong, en la provincia de Chungcheongbuk-do. La fase piloto tendrá una duración de dos años y podría ampliarse posteriormente a escala nacional.

También Mutitron Automa, una empresa indonesia especializada en ingeniería solar, sigue con interés la innovación suiza. «La tecnología necesita más pruebas sobre el terreno para evaluar plenamente su viabilidad», declara a Swissinfo su director, Dieter Napitupulu, quien estuvo presente el año pasado en la inauguración del proyecto piloto de Buttes.

El desafío de transportar electricidad a largas distancias

Julien Pouget, profesor asociado de la Escuela Universitaria de Ciencias Aplicadas del Valais (HES-SO), que ha estudiado la instalación de paneles solares a lo largo de infraestructuras lineales como vías férreas, carreteras y cursos de agua, destaca las dificultades asociadas al almacenamiento y transporte de la electricidad generada.

«Se necesita una arquitectura eléctrica específica, porque actualmente la tecnología disponible no es adecuada para tramos superiores a 500 metros», explicó al periódico 24heuresEnlace externo. El principal reto consiste en elevar la electricidad a niveles de alta tensión que permitan transportarla a largas distancias.

Una posible solución es objeto de un artículo científico firmado por Julien Pouget y otros investigadores de la HES-SO, así como por el fundador de Sun-Ways. El trabajo será presentado en agosto en París durante una reunión del Consejo Internacional de Grandes Redes Eléctricas.

Por su parte, Joseph Scuderi espera acortar la duración del proyecto piloto de Buttes, que la Oficina Federal de Transportes ha fijado en tres años, y obtener cuanto antes la validación definitiva.

«Hemos demostrado que una planta solar instalada entre los raíles es segura. Cuanto antes obtengamos la aprobación definitiva, antes podrán avanzar también nuestros socios internacionales».

Si se confirman sus resultados, esta tecnología podría transformar miles de kilómetros de vías férreas en nuevas fuentes de energía renovable.

Artículo editado por Marc Leutenegger. Adaptado del italiano por Carla Wolff/pi

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