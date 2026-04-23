Un calculador suizo premiado revela el verdadero impacto de los centros de datos

Los centros de datos representan aproximadamente el 7 % del consumo eléctrico en Suiza. Keystone / Salvatore Di Nolfi

La Asociación Suiza para la Eficiencia de los Centros de Datos ha recibido un reconocimiento internacional por su herramienta pionera para medir el impacto real del sector digital sobre el clima y el medio ambiente. Se trata del primer sistema en el mundo capaz de evaluar el balance energético completo de un centro de datos.

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Trabajar desde casa con un ordenador, pagar una cena con tarjeta de crédito o generar una imagen mediante inteligencia artificial: ninguna de estas actividades sería posible sin los centros de datos. Estos edificios repletos de servidores albergan las tecnologías de la información (TI) necesaria para procesar y transmitir datos digitales.

El número de centros de datos está aumentando en Suiza y en el resto del mundo. Con ello crecen también el consumo energético y las emisiones de CO₂. Los centros de datos utilizan alrededor del 7 % de la electricidad en Suiza, y esa proporción podría más que duplicarse de aquí a 2030. Gran parte de la electricidad que alimenta estas instalaciones procede todavía de fuentes fósiles, y además se necesita mucha agua para refrigerar los equipos informáticos.

>> ¿Cómo funciona un data center? Breve vídeo explicativo en inglés:

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Pese a los compromisos de sostenibilidad del sector tecnológicoEnlace externo, el impacto ambiental real de los centros de datos sigue siendo en gran medida desconocido. Existen varios indicadores que miden la energía utilizada, pero no aportan información sobre la eficiencia con la que servidores, sistemas de almacenamiento y equipos de red consumen esa electricidad. Eso impide evaluar los avances hacia la neutralidad climática en el mundo digital.

«Desgraciadamente, cuando se habla de sostenibilidad de los centros de datos, nadie tiene en cuenta el componente informático», explica a Swissinfo Matthias Haymoz, de la Asociación Suiza para la Eficiencia de los Centros de Datos (SDEA). Este consorcio de empresas e instituciones académicas se creó en 2020 con el objetivo de reducir el impacto ambiental y climático de los centros de datos.

«Eso es un problema ya que hoy el 80 % de la energía de un centro de datos se destina a la TI (tecnologías de la información)», añade Haymoz. La SDEA busca cubrir este vacío. Su calculadora en líneaEnlace externo es la primera del mundo en evaluar el balance energético completo de un centro de datos y recientemente ha sido premiada en uno de los principales eventos internacionales del sector. El reconocimiento es una señal de que, aunque los centros de datos siguen siendo esenciales para nuestro mundo conectado, cada vez más organizaciones exigen mayor transparencia sobre el uso de la energía.

Servidores que consumen energía, pero trabajan poco

La herramienta de la SDEA, accesible en línea, evalúa la sostenibilidad de un centro de datos a partir de doce meses de datos reales. Analiza cuatro aspectos fundamentales: la eficiencia energética de la infraestructura, la eficiencia del uso de la TI (tecnología de la información), las emisiones de CO₂ y el consumo de agua. De este modo ofrece una evaluación completa del impacto ambiental de un centro de datos.

>> En este art´ículo, explicamos cómo funciona la calculadora de la SDEA cuando se comenzó a funcionar:

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El calculador de la SDEA cuenta con el apoyo de la Oficina Federal de Energía de Suiza. Puede ser utilizado, previo pago, tanto por las empresas que alquilan espacio e infraestructura en centros de datos como por los clientes que poseen sus propios servidores y equipos informáticos.

Desde su inauguración en julio de 2024 se han registrado alrededor de treinta usuarios, principalmente en Europa, señala Haymoz. Según él, el mayor potencial de mejora no reside tanto en los propios centros de datos como en sus clientes (bancos, administraciones, pequeñas y medianas empresas…).

En un centro de datos moderno y eficiente, la mayor parte de la energía la consumen los sistemas de TI, que dependen de los clientes, observa Haymoz. «Hoy en día, según estimaciones de IBMEnlace externo, un servidor utiliza de media solo entre el 12 % y el 18 % de su capacidad, aunque podría llegar sin riesgo hasta el 80 %», afirma.

Eso significa que la mayoría de los servidores permanece en funcionamiento consumiendo mucha energía mientras realiza relativamente poco trabajo. En otras palabras, es como dejar la televisión encendida aunque no se esté viendo.

En las grandes empresas, añade Haymoz, miles de servidores están infrautilizados y nadie lo detecta porque los departamentos de sostenibilidad y los de TI apenas se comunican entre sí. «Sin embargo, optimizar la infraestructura informática podría suponer una fuente importante de ahorro: menos consumo energético, menos licencias, menos software», señala.

Suiza es uno de los países con mayor densidad de centros de datos (en la imagen un centro de datos en el cantón de Argovia). Keystone / Christian Beutler

Un premio para hacer más verdes los centros de datos

El Data Centre World de Londres, el mayor evento anual del mundo dedicado a la industria de los centros de datos, ha premiadoEnlace externo el calculador de la SDEA por su «contribución especial» a la mejora de la eficiencia energética. El galardón fue concedido el 4 de marzo por un jurado independiente experto.

La herramienta obtuvo puntuaciones muy altas en todas las categorías, explica John Booth, director de la consultora Carbon3IT y miembro del jurado. Fue reconocida por favorecer un funcionamiento más sostenible de los centros de datos y por ofrecer resultados claros y medibles sobre eficiencia energética.

«El uso de esta herramienta proporciona una base de referencia respaldada por pruebas concretas», escribe Booth en un correo electrónico a Swissinfo. El siguiente paso, añade, podría ser la aplicación de las recomendaciones del Código de Conducta de la Unión Europea para la eficiencia energética de los centros de datos, una iniciativa voluntaria que anima a adoptar prácticas sostenibles.

Según Matthias Haymoz, este reconocimiento internacional «muestra que el sector está pasando de indicadores aislados a mediciones globales, y de simples promesas de sostenibilidad a estándares verificados».

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El primer paso para reducir el impacto ambiental de un centro de datos

Digital Realty, uno de los mayores operadores de centros de datos del mundo, ha utilizado el calculador suizo para sus tres instalaciones en Glattbrugg, cerca de Zúrich. «Queríamos reforzar la transparencia en la forma en que medimos y comunicamos nuestro rendimiento en materia de sostenibilidad», explica a Swissinfo Carlos Alves, responsable de capacidad y energía de Digital Realty.

La empresa ya disponía de un sistema interno para supervisar los principales indicadores de rendimiento. El valor añadido del calculador de la SDEA, señala Alves, es que proporciona un punto de referencia externo y una forma más estandarizada de interpretar las diferencias entre centros de datos. «Esto es cada vez más importante, ya que los clientes buscan indicadores medibles y verificados de forma independiente».

Los tres centros de datos de Digital Realty en Glattbrugg han obtenido la certificación máxima de la SDEA, la etiqueta Gold PlusEnlace externo, que acredita un rendimiento energético superior a la media. Por ejemplo, el calor generado por los servidores se recupera y se utiliza para calentar edificios cercanos.

La mayoría de las medidas de optimización ya habían sido identificadas mediante los procesos internos de la empresa, puntualiza Alves. Aun así, el calculador de la SDEA puede resultar especialmente útil para detectar nuevas oportunidades de mejora, sobre todo en operadores que se encuentran en fases iniciales de su camino hacia la eficiencia.

En un sector en rápida expansión y de gran impacto, herramientas como la calculadora de la SDEA muestran que una medición precisa es el primer paso para reducir el consumo y las emisiones de los centros de datos. El reto ahora será convertir estas herramientas opcionales en buenas prácticas adoptadas a gran escala.

Mostrar más Debate moderado por Sara Ibrahim ¿Le preocupa el impacto medioambiental de los sistemas de inteligencia artificial? Las herramientas de inteligencia artificial actuales necesitan enormes cantidades de energía y recursos naturales para funcionar. ¿Afecta esta concienciación a la forma de utilizarlas? ¿En qué sentido? ¿Qué opina usted? Únase al debate 9 Me gusta Ver la discusión

Editado por Gabe Bullard. Adaptado del italiano por Carla Wolff.

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