Una científica suiza desarrolla un combustible sintético

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Una ingeniera química suiza está desarrollando un combustible sintético que podría reducir significativamente las emisiones de los millones de motores de combustión —que impulsan máquinas, vehículos y aviones— que seguirán en uso durante décadas, ofreciendo una alternativa respetuosa con el clima sin necesidad de modificar los motores.

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Michele Andina Mi trabajo consiste en producir vídeos y podcasts sobre temas científicos y tecnológicos. Me especializo en el desarrollo de formatos de vídeo explicativos para su visualización móvil, mezclando estilos de animación y de documental. Estudié cine y animación en la Universidad de las Artes de Zúrich y empecé a trabajar como periodista de vídeo en SWI swissinfo.ch en 2004. Desde entonces me he especializado en crear diferentes estilos de animación para nuestros productos visuales. Simon Bradley

Soy periodista especializado en clima y ciencia/tecnología. Me interesan los efectos del cambio climático en la vida cotidiana y las soluciones científicas. Nací en Londres y tengo la doble nacionalidad suiza y británica. Tras estudiar Lenguas Modernas y Traducción, me formé como periodista y me incorporé a swissinfo.ch en 2006. Mis idiomas de trabajo son el inglés, el alemán, el francés y el español. Otros idiomas: 2 English en Swiss scientist develops low‑emission ‘drop‑in’ synthetic fuel original leer más Swiss scientist develops low‑emission ‘drop‑in’ synthetic fuel

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Muchos motores de combustión que funcionan con combustibles fósiles seguirán en funcionamiento en todo el mundo durante años. Consciente de ello, Alessia Cesarini, ingeniera química de los Laboratorios Federales Suizos de Ciencia y Tecnología de Materiales (conocida bajo el nombre de Empa), ha desarrollado una solución tecnológica para producir combustible sintético. Su innovador combustible «drop-in» está diseñado para ser totalmente compatible con los vehículos y la infraestructura existentes, lo que proporciona una solución menos contaminante que puede producirse a nivel local.

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La investigación de Cesarini se centra en un proceso químico denominado oligomerización, que transforma moléculas de etileno o propileno en un combustible líquido muy similar a la gasolina convencional. El proceso comienza con el dióxido de carbono (CO₂) capturado de la biosfera o la atmósfera, que se convierte en alcoholes como el metanol o el etanol. A continuación, estos se deshidratan para obtener los gases etileno y propileno, que posteriormente se recombinan mediante un catalizador secreto y energéticamente eficiente en cadenas de hidrocarburos más largas, formando así el combustible sintético. La gasolina alcanza un nivel similar al de la gasolina sin plomo, con un índice de octano de investigación (RON) de 95.

La siguiente etapa consiste en ampliar la escala de la tecnología para llevarla al mercado. Se espera que las aplicaciones iniciales se dirijan a sectores como la silvicultura, donde un uso controlado puede facilitar las pruebas. Aunque aún se están recopilando datos precisos sobre las emisiones, la Empa afirma que el combustible es respetuoso con el clima, y Cesarini estima una reducción potencial de las emisiones de entre el 90 % y el 95 %.

Este trabajo parece destinado a posicionar a Suiza como líder en la investigación avanzada de combustibles con bajas emisiones de carbono, según afirma un experto alemán en combustibles. La Empa está investigando activamente diversos métodos de producción de combustibles sintéticos. El Observatorio Internacional de Combustibles Electrónicos 2025 destaca la rápida expansión del sector de los combustibles electrónicos, con casi 120 proyectos a escala industrial identificados en 28 países. El trabajo de Cesarini se centra en un nicho único, centrándose inicialmente en la gasolina «drop-in» mediante catalizadores energéticamente eficientes, para abordar posteriormente también el sector de la aviación.

Adaptación por José Kress y Patricia Islas

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