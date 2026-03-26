Reducir apoyo a Ucrania sería un error para la seguridad transatlántica, advierte Wadephul

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Cernay-la-Ville (Francia), 26 mar (EFE).- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, advirtió este jueves que reducir el apoyo a Ucrania sería un error estratégico para la seguridad transatlántica, al tiempo que subrayó que Kiev debe poder seguir confiando en el G7.

«Nuestro apoyo conjunto a Ucrania no debe flaquear ahora. Sería un error estratégico para la seguridad euroatlántica», dijo Wadephul en declaraciones a la prensa desde la abadía de Vaux de Cernay, en la localidad de Cernay-la-Ville (a una cincuentena de kilómetros de París), donde se realiza una reunión de ministros de Exteriores del G7.

En este sentido, uno de los temas centrales de las deliberaciones del grupo de los siete países más industrializados del mundo, a las que también han sido invitados los ministros de Exteriores de Brasil, India, Corea del Sur, Arabia Saudí y Ucrania, es el de cómo seguir coordinando estrechamente el apoyo político, militar y económico, para que el país invadido pueda defenderse con éxito, señaló.

«Rusia es y sigue siendo la mayor amenaza para la paz y la seguridad en Europa», agregó, recordó que en los últimos días, «los ataques aéreos rusos han sido más intensos que nunca».

Así, también será necesario hablar de cómo aumentar la presión sobre el presidente ruso, Vladímir Putin» y hacerle entender que «quien reduce a escombros y cenizas Ucrania y sus ciudades y aterroriza a la población civil no debe esperar indulgencia».

«Ucrania debe poder confiar en el G7», añadió.

Wadephul subrayo que su expectativa es que también el tema de Ucrania sea abordado de forma coordinada para formular una política coordinada.

«Hemos dejado claro que somos cooperativos y estamos dispuestos a colaborar, y esperamos igualmente que se tengan en cuenta los intereses europeos, lo cual se aplica especialmente a Ucrania, ya que Ucrania es nuestra máxima prioridad», dijo.

Una flexibilización de las sanciones contra Rusia es, en cualquier caso, «una medida errónea», señaló, y apunto que, por el contrario, hay que seguir manteniendo la presión sobre Rusia. EFE

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