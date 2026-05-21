Reducir la pobreza en Colombia será el eje del gobierno del candidato izquierdista Cepeda

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Bogotá, 21 may (EFE).- El candidato presidencial del oficialismo colombiano, Iván Cepeda, presentó este jueves un paquete de siete programas sociales con los que busca centrar su campaña en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, a diez días de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

«El principal eje de la política durante los próximos cuatro años en nuestro segundo gobierno progresista va a ser el avance en la eliminación de la pobreza y la superación de la desigualdad social», afirmó Cepeda en una declaración a medios en Bogotá.

Cepeda, aspirante del Pacto Histórico y considerado el continuador político del presidente de Colombia, Gustavo Petro, lidera las encuestas de intención de voto y ha insistido en la necesidad de consolidar un «segundo gobierno progresista».

El senador aseguró que su modelo económico busca promover una «economía productiva, diversificada y socialmente incluyente» y negó que sus propuestas impliquen una «economía estatizada».

Los siete programas anunciados incluyen la ampliación de ayudas para adultos mayores, jóvenes y personas con discapacidad, así como planes de apoyo para líderes sociales amenazados y créditos flexibles para microempresas familiares.

También propuso redireccionar las compras públicas de alimentos para que el Estado adquiera productos directamente a campesinos y asociaciones rurales, eliminando intermediarios, y crear un programa de kits escolares para estudiantes de zonas rurales y periferias urbanas.

Cepeda aseguró que este paquete de medidas requerirá cerca de tres billones de pesos (unos 806 millones de dólares) adicionales de gasto público, que serían financiados, entre otras fuentes, con mayores ingresos de la petrolera estatal Ecopetrol y con la reducción de intermediaciones en la contratación estatal.

El candidato también anunció que buscará acuerdos con el sector privado para impulsar un esquema de «programas sociales por impuestos», mediante el cual empresas puedan financiar parte de las iniciativas sociales a cambio de beneficios tributarios.

En la carrera por la presidencia colombiana hay actualmente 12 candidatos, pero Cepeda acumula el 37,2 % de la intención de voto y el ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, suma el 20,4 %, según la encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC), publicada el pasado 3 de mayo.

En caso de que ningún partido logre una victoria en primera vuelta, la segunda tendrá lugar el próximo 21 de junio. EFE

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