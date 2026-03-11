Referente feminista en Uruguay dice que políticas de género no son prioridad para Gobierno

4 minutos

Daniela Calone

Montevideo, 11 mar (EFE).- Con un conjunto de leyes vigentes referidas a la materia, Uruguay parece estar bien posicionado en cuanto a políticas de género, en comparación con otros países de la región.

Sin embargo, la referente feminista Teresa Herrera asegura que estas «no son una prioridad para este Gobierno» y añade que la legislación no trasciende el papel.

La doctora en Ciencias Sociales e integrante de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual afirma en diálogo con la Agencia EFE que en torno a las políticas de género hay «un discurso políticamente correcto, pero no hay una convicción real» de los cambios que se deben hacer.

En comparación con otros países que registran un retroceso en cuanto a los derechos de las mujeres, Herrera -quien afirma que estos son «ancestralmente negados»- admite que Uruguay «está bien posicionado en materia legislativa».

«El tema es que eso queda en la letra. Los legisladores y las legisladoras parecen creer que es como una cosa mágica, de que votamos las leyes y ya está», manifiesta y explica que el paso siguiente es votar presupuestos acordes para ejecutar estas normativas.

Entre otras fallas, Herrera advierte que el avance legislativo no cambia el hecho de que Uruguay siga siendo «el país de América Latina con menor representación de mujeres en el Parlamento».

«Hay algo en la estructura cultural y en la estructura del Estado que realmente está fallando», interpreta.

Denuncias falsas

Mientras el movimiento feminista reclama por presupuesto para la implementación efectiva de la Ley de Violencia Hacia las Mujeres Basada en Género, en el país suramericano han aumentado las voces que sostienen que esta normativa perjudica a los hombres y contribuye a la formulación de denuncias falsas.

Herrera, como integrante de la Cátedra de Género y Generaciones de la Universidad CLAEH, investigó estas denuncias y participó de la creación del informe ‘Denuncias falsas de violencia basada en género en Uruguay’, que concluye que estas «son insignificantes» en el país.

En ese estudio, las expertas detectaron que en el período 2021-2023 solo se registraron dos denuncias falsas vinculadas a situaciones de violencia machista «las cuales fueron rápidamente detectadas y sus responsables sancionados penalmente sin consecuencias perjudiciales para la persona contra quien se dirigió la denuncia falsa».

El estudio no solo concluyó que las denuncias falsas por violencia machista son excepcionales en Uruguay, sino que además constató que la ley vigente no se aplica de forma efectiva, porque los tribunales están desbordados.

En ese sentido, Herrera y sus colegas proponen la formación en perspectiva de género para los operadores del sistema de justicia, para respaldar esta normativa y «abordar el origen de ciertas distorsiones informativas en torno a la violencia basada en género».

Activismo feminista

Herrera se refiere a sí misma como una de las «veteranas feministas» que encabezaron manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer cuando el movimiento convocaba a unas pocas mujeres en una plaza de Montevideo.

Pese al paso del tiempo, la activista insiste en la importancia de este movimiento, en especial con el auge de la violencia a nivel mundial.

«Vivimos en un mundo donde parece que la fuerza es lo que prima y por supuesto eso siempre cae en las más débiles: mujeres, niñas, niños y adolescentes», dice Herrera, para quien las señales son claras: «Cada vez son más importantes las reivindicaciones del movimiento feminista, porque son reivindicaciones de Derechos Humanos».

La manifestación por el 8 de marzo de este año en Montevideo estuvo marcada por una polémica consigna impulsada por la central sindical PIT-CNT y cuestionada por activistas feministas: «8M Antiimperialista. Por la soberanía de los pueblos. ¡No pasarán!».

El resultado de una consigna como esta, a juicio de Herrera, es que la marcha «se termina polarizando» y hay quienes eligen no participar.

Herrera dice no compartir este planteo, ya que arrastra «conceptos erróneos» y olvida que «las problemáticas específicas de las mujeres se transversalizan a cualquier tipo de organización política».

«Respetamos, sabemos que tenemos diversas alas, pero me parece que lo que tenemos que tratar es de trabajar unidas por las problemáticas concretas que tienen las mujeres todos los días», concluye Herrera. EFE

dcf/scr/nvm

(foto) (video)