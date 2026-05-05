Reformas tributarias elevan en 2024 recaudación en América Latina y el Caribe, dice Cepal

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Santiago de Chile, 5 may (EFE).- Las reformas tributarias aplicadas durante los últimos años impulsaron la recaudación fiscal en América Latina y el Caribe en 2024, según informó este martes la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Según el informe Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2026, presentado hoy en el 38º Seminario Regional de Política Fiscal de la CEPAL-ONU en la capital chilena, los ingresos tributarios aumentaron en más de la mitad de los países de la región, con los mayores incrementos registrados en aquellos que implementaron reformas fiscales de envergadura.

En particular, el documento, que recopila estadísticas comparables de ingresos tributarios durante el periodo 1990‑2024 de América Latina y el Caribe, muestra que los ingresos tributarios aumentaron en relación al Producto Interno Bruto (PIB) en 15 de los 28 países de la región analizados, mientras que disminuyeron en los 13 restantes.

Mayores incrementos y descensos

Los mayores incrementos, puntualiza el estudio, se observaron en Antigua y Barbuda (1,9 puntos porcentuales), Brasil (2 puntos porcentuales), Barbados (2,1 puntos) y Cuba (5 puntos porcentuales).

Estos países, explica la Cepal, introdujeron recientemente reformas tributarias importantes, impulsando la recaudación de los impuestos sobre bienes y servicios (Brasil, Cuba y Antigua y Barbuda) y del impuesto sobre la renta de las sociedades (Barbados y Brasil).

Por otro lado, los dos mayores descensos en la relación recaudación/PIB «se debieron principalmente a factores económicos».

En Trinidad y Tobago, la caída de los precios de la energía y la disminución de la producción de gas natural contribuyeron a una reducción de 3 puntos porcentuales, mientras que en Guyana el fuerte crecimiento económico superó al de los ingresos tributarios, resultando en una caída relativa de 2,4 puntos porcentuales.

En 2024, señala el informe, la presión fiscal en la región osciló entre el 9,2 % en Guyana y el 33,7 % en Brasil, con un promedio regional del 21,7 %, lo que supone un aumento de 0,2 puntos respecto al año anterior.

Estructura tributaria regional

Los impuestos sobre bienes y servicios siguen representando la principal fuente de ingresos de la estructura tributaria en muchos países de la región, con una menor contribución de los impuestos sobre la renta y de las cotizaciones a la seguridad social en comparación con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En 2024, los impuestos sobre bienes y servicios representaron, en promedio, el 49,2 % del total de los ingresos tributarios en la región, impulsados principalmente por el impuesto sobre el valor añadido (IVA, 28,9 % de los ingresos).

Los impuestos sobre la renta y las utilidades, en tanto generaron el 29,1 % de los ingresos totales, mientras que las cotizaciones sociales representaron el 15,9 %.

A fines de abril, la Cepal revisó a la baja su previsión de crecimiento del PIB regional para este 2026, pasando del 2,3 % proyectado en diciembre al 2,2 %, en un contexto internacional marcado por conflictos geopolíticos.

Según el organismo de las Naciones Unidas, el menor dinamismo económico proyectado para este año «se observa de manera generalizada», con una desaceleración del crecimiento en 24 de los 33 países de la región, mientras que solo siete mostrarían una aceleración. EFE

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