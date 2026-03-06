Reformistas iraníes acusan a Israel de buscar una guerra civil en Irán pero piden cambios

1 minuto

Teherán, 6 mar (EFE).- El Frente de Reformas de Irán acusó el viernes a Israel de buscar una guerra civil en el país, aunque criticó la política de «confiar en una minoría e ignorar a gran parte de la sociedad» que ha imperado en la nación persa.

En un comunicado, el frente, una coalición de partidos de moderados que busca una apertura del país dentro del marco de la República Islámica, defendió que Irán «no es un país belicista» y pidió que el próximo líder abra una nueva etapa en Irán.

«Confiar en una minoría e ignorar a gran parte de la sociedad en la gestión del país es una política que ha llevado a la situación actual para el pueblo iraní», señala.

Por ello, el mensaje de la elección del nuevo líder iraní «debe ser la paz con el mundo y el inicio de una nueva etapa en Irán», afirmó la coalición reformista, que añadió que la agresión «debe terminar».

El Frente de Reformas defiende una mayor apertura política y social en Irán y apoyó a figuras como el presidente Masud Pezeshkian.

Entre sus principales propuestas figuran la liberación de presos políticos, la modificación de leyes que discriminan a las mujeres, la suspensión voluntaria del enriquecimiento de uranio a cambio del levantamiento de sanciones y la aceptación de la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

El Frente de Reforma denunció la represión en las protestas y pidió investigar esos hechos, lo que derivó en detenciones y procesos judiciales contra varios de sus miembros por parte de las autoridades iraníes. EFE

cma-ash/jlp