Refuerzan seguridad en el Parlamento de Honduras tras explosión que hirió a una diputada

1 minuto

Tegucigalpa, 8 ene (EFE).- La Policía Nacional Civil y el Ejército de Honduras reforzaron este jueves la seguridad exterior e interior del Parlamento después de que el lanzamiento de un artefacto explosivo causó lesiones en la cabeza y la espalda a la diputada Gladis Aurora López, del Partido Nacional, formación opositora que venció en las recientes elecciones del pasado 30 de noviembre.

Los efectivos policiales y militares se apostaron en las afueras del Parlamento, donde un reducido grupo de personas, al parecer activistas del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), coreaban la consigna «voto por voto».

La diputada López, quien resultó con lesiones visibles, sangrando, en la espalda y la cabeza, está fuera de peligro, según fuentes cercanas a ella que la trasladaron a un centro médico privado de la capital hondureña. EFE

(foto) (video)