Refugiados, petróleo y guerra civil sudanesa desestabilizan la frontera de Sudán del Sur

Atem Simón Mabior

Yuba, 9 sep (EFE).- Cientos de miles personas de la tribu sudanesa misseriya que tomaron refugio en la región fronteriza Abyei, rica en petróleo y disputada con Sudán del Sur, tras el inicio de la guerra civil en su país en 2023, piden ahora que sea administrada por los paramilitares sudaneses de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), lo que amenaza con desestabilizar una zona ya altamente compleja.

Este pedido misseriya, nómadas árabes, es visto con gran recelo por los habitantes y las autoridades de la zona, que en su mayoría son de etnia ngok dinka -agricultores africanos, favorables a la integración con Sudán del Sur- y abre una tensión peligrosa a tres bandas -Sudán del Sur, las FAR y el Gobierno de Sudán- en una zona estratégica.

Abyei es una zona de gran riqueza petrolera que cuenta con un estatus administrativo especial que en términos prácticos la convierte en un condominio entre Sudán y Sudán del Sur, a la espera de un acuerdo que delimite la frontera final entre ambos países, lo que está lejos de suceder.

Tras el inicio del conflicto en Sudán, las autoridades locales ofrecieron alojamiento temporal y asistencia a los misseriya, en una zona que sigue siendo un importante punto de tránsito para miles de refugiados que continúan huyendo de la devastadora guerra entre el Ejército sudanés y las FAR.

Una demanda muy polémica

La semana pasada unos 2.000 manifestantes misseriya se apostaron frente a la sede de la Fuerza Provisional de Seguridad de Naciones Unidas para Abyei para presentar un memorando que estipula el reconocimiento del Gobierno paralelo de las FAR.

La medida generó una gran tensión con las autoridades locales, así como un descontento generalizado entre los ngok dinka, que han denunciado que se está utilizando una crisis humanitaria para ejercer presión política sobre la gestión de este disputado territorio.

Varias organizaciones de la sociedad civil de Abyei condenaron en un comunicado esta manifestación, al considerarla una violación de los acuerdos internacionales porque la región cuenta con un estatus administrativo especial desde 2004, en el marco de un pacto que puso fin a la segunda guerra civil sudanesa.

El ministro de Información de la Administración de Abyei, Yohana Akol, afirmó a EFE que la situación es «extremadamente delicada» y exigió respeto por el derecho internacional, así como que la presencia de grupos en la región se limite a fines humanitarios y no políticos o militares.

«Pido a los grupos misseriya que llegan que respeten la soberanía de Sudán del Sur sobre Abyei y a no participar en ninguna actividad política que pueda reavivar las tensiones entre las comunidades vecinas», añadió el funcionario.

Ciudadanos de Abyei

Mohamed Nani, uno de los organizadores de la manifestación, dijo a EFE que la marcha tenía el objetivo de apoyar al Gobierno paralelo de las FAR y reconocer a los misseriya como ciudadanos de Abyei, mientras que resaltó que la disputa de la región tiene que ser resuelta entre los paramilitares y las autoridades de Sudán del Sur, sin contar con las autoridades de Jartum.

«Nuestro objetivo es hacer oír nuestra voz y destacar nuestro derecho histórico a existir y participar en los asuntos locales de la región», indicó Nani, cuya tribu históricamente pasa temporadas en Abyei durante la época de lluvias para alimentar a su ganado, algo que muchas veces concluye en enfrentamientos con los dinka.

El responsable de Asuntos Humanitarios de Abyei, Peter Mayen, dijo a EFE que los misseriya se vieron afectados por la guerra en Sudán y buscaron refugio en esta zona, aunque recordó que «no son indígenas».

Mayen indicó que las autoridades los registraron para luego alojarlos en diferentes campos de refugiados en coordinación con organizaciones humanitarias internacionales, con el objetivo de garantizar su seguridad y el acceso a bienes y servicios básicos.

«El objetivo de estas medidas es lograr un equilibrio entre la atención de las necesidades humanitarias de los refugiados y el mantenimiento de la estabilidad local», añadió Mayen.

Sin embargo, advirtió que cualquier «presencia a largo plazo debe gestionarse con cuidado para evitar fricciones» entre las diferentes tribus y una escalada de tensión, mientras que pidió que las actividades humanitarias sean integradas en un «marco jurídico claro» para evitar cualquier tipo de malentendido. EFE

