Refugiados rohinyás ponen sus esperanzas en Bangladés para regresar a casa

afp_tickers

4 minutos

Como casi un millón de otros rohinyás, Mohamed Kaisar huyó de Birmania hacia Bangladés, donde permanece atrapado en un campamento de refugiados sobrepoblado, esperando a que Daca le ofrezca algún día una alternativa.

Kaisar, de 28 años, tiene altas expectativas sobre las discusiones que el gobierno interino de Bangladés mantendrá este lunes con representantes internacionales y funcionarios de la ONU para buscar una solución al éxodo de los refugiados que siguen llegando a este país desde 2016 debido a la represión militar en el estado birmano vecino de Rakáin.

Los rohinyás son una minoría étnica musulmana perseguida desde hace décadas en Birmania, un país mayoritariamente budista. Más de un millón de ellos han escapado a Bangladés durante los últimos ocho años, lo que ha provocado una crisis humanitaria en ese país.

Las conversaciones en el balneario bangladesí de Cox’s Bazar son el preludio a una conferencia que la ONU llevará a cabo sobre el tema en Nueva York el próximo 30 de septiembre.

Tanto Bangladés como Naciones Unidas quieren proporcionar condiciones estables en Birmania para que los rohinyás puedan regresar. Sin embargo, los objetivos parecen poco probables, por lo menos a corto plazo.

Mohamed, por su parte, no pierde sus esperanzas. Escapó hace ocho años de su hogar en la localidad birmana de Maungdaw, en el estado Rakáin (fronterizo con Bangladés), uniéndose a alrededor de un millón de otros rohinyás que como él huían de la represión militar.

Eso fue en 2017 y el refugiado de 28 años quisiera regresar a casa, pero las condiciones no están dadas.

«¿Cómo se puede regresar a casa? Estábamos destinados a quedarnos en este campamento abarrotado, atrapados entre pequeñas chozas», dice Kaisar a la AFP, hablando fuera de su estrecha choza en el campamento de refugiados de Balukhali.

– «Cuando sea seguro» –

Muchos rohinyás han expresado que quieren regresar a sus hogares, pero cuando la situación se estabilice en Birmania, sostuvo, por su parte, un funcionario internacional.

«Escucho constantemente de los refugiados rohinyás que quieren regresar a sus hogares en Birmania, pero solo cuando sea seguro hacerlo», advirtió Nicholas Koumjian, quien dirige el Mecanismo Investigador Independiente de la ONU para Birmania.

«Poner fin a la violencia y las atrocidades contra civiles de todas las comunidades en Rakáin es fundamental para el eventual regreso seguro, digno, voluntario y sostenible de los desplazados», agregó.

Pero el antiguo hogar de Kaisar es escenario de intensos combates en la guerra civil de Birmania, provocada por el golpe de Estado de 2021 que derrocó al gobierno democrático.

Desde 2024 han llegado unos 150.000 refugiados rohinyás adicionales a Bangladés.

Para Kaisar, la vida en Birmania era sinónimo de un hogar espacioso, administrando una pequeña tienda de abarrotes. Hoy, en los sombríos campamentos, es una batalla por la supervivencia. Hay mucha inseguridad y los enfrentamientos entre facciones han sacudido el campamento en meses recientes.

La comida también es una preocupación constante. «Llena nuestros estómagos, pero no hay nutrición», dijo Kaisar. Los alimentos más nutritivos son solo para los menores hasta los dos años de edad.

Mientras se dan las condiciones para regresar a su país, Kaisar también quisiera que los niños rohinyás pudieran asistir a escuelas regulares en Bangladés, con la esperanza de poder tener un futuro mejor y no ser refugiado toda la vida.

«Permitan al menos que nuestros hijos vayan a la escuela», dijo. «Si pueden valerse por sí mismos, tal vez su futuro no sea tan desesperanzador como el nuestro.

sa-pjm/abh/cwl/rnr/meb/arm