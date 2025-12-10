Regalías por la venta de cobre permiten el mantenimiento de la mina inhabilitada en Panamá

Ciudad de Panamá, 10 dic (EFE).- Regalías por unos 29 millones de dólares obtenidas por las exportaciones del concentrado de cobre que permanecía almacenado en la mina inhabilitada en Panamá, permiten el mantenimiento de este yacimiento paralizado por orden judicial desde 2023, además de la inversión en infraestructura pública en zonas cercanas, anunció este miércoles el Gobierno panameño.

«En septiembre se exportaron poco más de 122.000 toneladas de concentrado de cobre que ya estaban almacenadas. Esto generó regalías para el estado de más de 29 millones de dólares, que recibimos hace pocos días», señaló el ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó.

Con esas regalías se «logra» dos «cosas fundamentales: primero, que la empresa pague el mantenimiento de la mina, los ingresos de la venta van a financiar el plan de preservación segura sin que el estado tenga que ver con esta carga, o sea, que libera al estado de este pago».

En noviembre de 2023 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato de concesión de la mina Cobre Panamá, que explotaba la mina, después de una oleada de protestas, por lo que quedó inhabilitada. Pero dentro quedaron almacenadas unas 120.000 toneladas de concentrado de cobre, que desde el pasado julio han ido exportándose en buques.

Después del cierre de operaciones, el gobierno de entonces de Laurentino Cortizo (2019-2024) y la empresa elaboraron un plan de preservación que entró en práctica en mayo de este año y que, según el actual ministro de Comercio, cuesta unos 15 millones mensuales al Estado panameño y ahora es pagado con esas regalías.

En segundo lugar, con esas regalías se puede «tener los recursos disponibles de inmediato para atender a las comunidades y sobre todo sus necesidades prioritarias», explicó el titular de la cartera de Comercio que resaltó que dichos fondos «pertenecen a todo Panamá y se destinarán en su totalidad a obras públicas en beneficio del país».

«De esos 29 millones de dólares en regalías, se ha ordenado que se invierta, de manera prioritaria y directa, en infraestructura (…) Estos fondos forman parte de un programa nacional y se van a destinar a proyectos concretos y verificables. Iniciando en esas áreas que han estado alrededor (y) que no han recibido los beneficios del tema minero», agregó el ministro.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, aspira a saber a inicios de 2026 cuál será el futuro de la mina, mientras que se espera – sin fecha anunciada- el inicio de unas negociaciones entre el gobierno panameño y la canadiense First Quantum, que a través de su filial Cobre Panamá explotaba ese proyecto, para una posible reapertura.

Para iniciar esas conversaciones tanto First Quantum como Franco Nevada Corp. suspendieron meses atrás los arbitrajes internacionales interpuestos tras el cierre de la mina, que era una condición exigida por Mulino.

La explotación de la mina a cielo abierto Cobre Panamá, que en el 2022 produjo el 2 % del mineral en todo el mundo, representaba 7.000 empleos directos y cerca de 30.000 indirectos, de acuerdo con las cifras del Ejecutivo panameño y de la empresa. EFE

