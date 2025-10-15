The Swiss voice in the world since 1935
Regalan un caballo pura sangre árabe al papa León XIV

1 minuto

Ciudad del Vaticano, 15 oct (EFE).- La ciudad polaca de Kołobrzeg regaló este miércoles al papa un caballo árabe pura sangre de 12 años llamado Proton que vivirá en los establos de Castel Gandolfo, donde el papa suele descansar algunos martes.

El caballo procede de los establos Michalski de Kołobrzeg-Budzistowo y el papa lo recibió antes de celebrar la audiencia con visible alegría y lo tomó por las bridas para posar para las fotos.

Robert Francis Prevost solía montar con frecuencia en Perú, donde fue misionero y luego obispo de Chiclayo para visitar diócesis y a los fieles.

Otros tres ejemplares de pura raza española también se incorporaron al Borgo Laudato Si’, el gran proyecto educativo, agrícola y cultural del Vaticano, ubicado en Castel Gandolfo, y que el papa inauguró en septiembre y se detuvo para acaricar a los equinos. EFE

