Regavim, entidad israelí sancionada por la UE: «Europa podría ceder tierra» a palestinos

6 minutos

Guillermo Azábal

Shaar Binyamin (Cisjordania), 18 may (EFE).- La organización israelí Regavim, una de las cuatro recientemente sancionadas por la Unión Europea por fomentar la violencia contra los palestinos en Cisjordania, no está preocupada por esta penalización y sugiere que, si quiere, Europa podría acoger a los palestinos.

«Europa tiene mucha tierra. Si quieren, pueden ceder parte de la tierra a quien quieran. Pero esta es mi tierra. Pertenece a mis ancestros desde mucho antes de que los árabes vivieran aquí (…) Si (los palestinos) quieren su propio Estado, que lo tengan en Jordania o en otro lugar», afirma a EFE el también sancionado Meir Deutsch, director general de Regavim.

Deutsch habla desde la sede de esta entidad en el área industrial de Shaar Binyamin, cerca de Jerusalén, en el territorio palestino ocupado de Cisjordania, según reconoce el derecho internacional.

Lo hace en nombre de la organización pero también a título personal, ya que es uno de los tres individuos sancionados por los Veintisiete, que alegan que su liderazgo al frente de Regavim ha servido para instigar violencia contra los palestinos.

Regavim está vinculada a sectores del sionismo religioso, que juegan un papel fundamental en el Gobierno ultraderechista de coalición de Benjamín Netanyahu y defienden el «derecho de sangre» de Israel sobre los territorios ocupados.

La organización, de carácter legal, había demandado anteriormente a diferentes proyectos financiados por la Unión Europea en el Área C de Cisjordania.

El Área C, administrada por Israel, abarca más del 60 % de Cisjordania y en ella viven unos 400.000 colonos israelíes en asentamientos. Además, alrededor del 30 % de esta zona ha sido ya designada por Israel como «campo de tiro» para entrenamiento militar, mientras que otro 30 % lo abarcan terrenos estatales y reservas naturales, según la oenegé Anera.

Sin notificación formal de la UE

Deutsch, reservista en el Ejército israelí y quien acaba de regresar de unas vacaciones en Italia, comenta que no ha recibido aún ninguna notificación formal por parte de la UE acerca de las sanciones, y dice que no tiene activos o fondos que puedan ser congelados en Europa. Además, en teoría, también tendrá prohibido viajar a territorio de la Unión Europea a partir de ahora.

La situación es muy diferente cuando se le pregunta sobre las posibles consecuencias si estas sanciones hubieran sido impuestas por Estados Unidos, país del que procede parte de su financiación, junto a mecenas privados israelíes y «entidades locales».

«Hace apenas unas semanas recibimos una carta de Estados Unidos diciendo que no planean imponernos sanciones. Así que, si Estados Unidos sigue siendo una democracia, espero que no se apliquen sanciones», ahonda el director de Regavim, entidad que ha duplicado su plantilla hasta una treintena de integrantes desde el 7 de octubre de 2023.

«Los europeos deberían estar muy preocupados»

Regavim (‘Porciones de tierra’, en español) fue cofundada en 2006 por el actual ministro de Finanzas israelí, el ultraderechista y colono Bezalel Smotrich, con el objetivo declarado de «proteger los recursos nacionales de Israel y hacer cumplir las leyes de uso de tierras» en el Área C de Cisjordania, así como en el desierto del Néguev, donde habitan comunidades beduinas.

Los Acuerdos de Oslo II (1995) dieron al Área C jurisdicción administrativa y de seguridad israelí de forma temporal, hasta su hipotético traspaso a la Autoridad Palestina, pero no le otorgaban soberanía explícita al Estado de Israel, ni avalaban su anexión, como plantea Regavim al considerarla «recurso nacional».

De ahí, que distintas agencias de la ONU, la propia Unión Europea, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y oenegés israelíes como B’Tselem o Peace Now consideren esta zona territorio ocupado por Israel desde 1967.

«Creo que es justo escuchar a las partes involucradas. Cuando hay una disputa, hay diferentes voces. (Pero) lo que vemos ahora es a la Unión Europea diciendo que aplicará sanciones contra quienes creen que el pueblo judío es originario de Judea y Samaria. No quieren oír esa voz (…) Eso es muy peligroso. Los europeos deberían estar muy preocupados por ello», sentencia Deutsch, usando la terminología oficial con la que Israel denomina a Cisjordania.

La UE, «partícipe de crear un Estado terrorista»

Regavim se encarga, entre otras acciones, de llevar ante los tribunales la edificación por parte de palestinos de viviendas, carreteras, tendido eléctrico o suministro de agua en el Área C de Cisjordania que consideran «ilegales», en lo que describen como un intento de la Autoridad Palestina (AP) de subvertir el dominio israelí.

Bajo la ley israelí, y como ha documentado entre otros la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), la mayoría de solicitudes de palestinos para construir son rechazadas por la Administración Civil de Israel, mientras que el Estado continúa demoliendo en Jerusalén Este y otros puntos a un ritmo sin precedentes.

Sobre la Autoridad Palestina, a la que la Casa Blanca insinuó que podría facilitar el control de una Gaza de posguerra siempre que reforme sus filas y se democratice, Regavim la acusa de promover «el terrorismo»: «Quieren acabar con el Estado de Israel, quieren borrar al Estado de Israel», dice Deutsch.

«Con sus acciones (apoyando a la AP), la UE es partícipe de crear un Estado terrorista palestino en el corazón de nuestra patria», concluye.

Regavim ha impulsado la confiscación o el derribo de decenas de infraestructuras palestinas, incluidas aulas, escuelas prefabricadas, depósitos de agua o paneles solares financiados por la Unión Europea que Israel no había autorizado. EFE

gac/pms/llb

(foto) (vídeo)