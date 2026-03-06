Región alemana clasifica a nuevas juventudes de AfD como sospechosas de extremismo

2 minutos

Berlín, 6 mar (EFE).- El Gobierno de la región alemana de Renania del Norte-Westfalia (NRW) clasificó este jueves a las nuevas juventudes del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), bautizadas como ‘Generación Alemania’, como «sospechosa de extremismo», en medio de una disputa jurídica por el estatus de la formación política en su conjunto.

En un comunicado, el ministro del Interior de NRW, Herbert Reul, afirmó que sería un error pensar que con la fundación de la nueva organización juvenil haya cambiado algo, después de que la anterior, conocida como ‘Joven Alternativa’ fuese disuelta formalmente el año pasado, tras ser clasificada en su conjunto como «caso seguro de extremismo»

«En esencia es la vieja organización con un nuevo nombre», dijo Reul, que aseguró que «nuestras fuerzas de seguridad saben exactamente con quién se las están viendo y no dejan que la nueva etiqueta les distraiga del contenido».

La clasificación como organización «sospechosa de extremismo» y la existencia de indicios de aspiraciones constitucionales obligan legalmente a los servicios secretos de NRW a mantener bajo vigilancia a la correspondiente rama regional de Generación Alemania.

La nueva decisión llega pocos días después de que en el marco de una batalla legal entre AfD, el principal partido de la oposición, y la Oficina Federal de Protección de la Constitución (BfV) -los servicios secretos del interior-, el Tribunal Administrativo de Colonia prohibiese a estos últimos tratar a la fuerza política como «caso seguro de extremismo de derechas» hasta que no concluya la causa principal pendiente en esta misma corte.

El tribunal aceptó así en lo esencial la solicitud de medida cautelar presentada por AfD en mayo del año pasado, cuando la BfV clasificó tras varios años de investigación al partido como «caso seguro de extremismo de derechas» al considerar probadas las sospechas de que la formación persigue objetivos contrarios al orden democrático liberal.

A nivel regional, AfD ya está clasificada como «caso seguro de extremismo» en Brandeburgo, Sajonia-Anhalt, Turingia, Sajonia y Baja Sajonia, mientras que consta como «sospechosa de extremismo» en Bremen, Baviera, Hesse y Baden-Württemberg.EFE

cph/cae/cg