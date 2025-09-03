The Swiss voice in the world since 1935

Región paraguaya fronteriza con Argentina y Brasil busca inversiones y negocios

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Asunción, 3 sep (EFE).- El departamento paraguayo de Alto Paraná (este) celebrará un evento entre el 8 y el 10 de septiembre que espera reunir a empresarios e inversionistas y promocionar a esa zona, fronteriza con Argentina y Brasil, como destino de capitales, innovación y comercio.

Así lo informó este miércoles en un comunicado la estatal Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex), e indicó que el encuentro, denominado ‘Paraguay Business Week’, reunirá tres eventos: Alto Paraná Invest Forum, la 16° Expo Paraguay Brasil y la Expo Maquila.

La cita, que tendrá lugar en Ciudad del Este, busca «promover la inversión extranjera directa, atraer empresas con alto potencial, fortalecer alianzas comerciales, impulsar las exportaciones y difundir oportunidades de negocios en Paraguay», señaló Rediex, que es dependiente del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y organizadora del evento.

«Estamos contentos de presentar la semana de negocios más importante de Alto Paraná, estos esfuerzos conjuntos creemos que van a traer grandes inversiones para nuestro país», dijo el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, citado en la comunicación.

Según la información oficial, ‘Alto Paraná Invest Forum’ es una plataforma de Rediex para atraer inversiones, promover exportaciones y fortalecer el posicionamiento del país en los mercados globales.

Por su parte, la ’16 Expo Paraguay Brasil’, de la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil (CCPB), incluye, entre otros, ruedas de negocios, exposiciones, conferencias, actividades culturales y experiencias gastronómicas de ambos países.

Para esta edición, según el coordinador general de la Expo, Junio Dantas, se espera la llegada de unos 3.000 participantes y se tiene la expectativa de generar más de 240 millones de dólares en negocios.

También se desarrollará la próxima semana la Expo Maquila de la Cámara de Industrias Maquiladoras de Exportación (Cemap).

La presidenta de la Cemap, Carina Daher, destacó que Alto Paraná es el «epicentro» de la maquila en el país, ya que concentra el 47 % de las empresas del sector. EFE

nva/lb/rrt

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR