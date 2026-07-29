Región rusa organiza defensas contra drones con empleados de empresas privadas locales

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Moscú, 29 jul (EFE).- La región sureña rusa de Krasnodar, bañada por el mar Negro y una de las más afectadas por los ataques ucranianos, organizará defensas antiaéreas contra drones ucranianos con empleados de empresas locales, a quienes prometen no enviar al frente y pagarles un salario de unos 630 dólares, anunciaron este miércoles las autoridades locales.

«Krasnodar es uno de los principales productores agrícolas de Rusia. Por lo tanto, debemos proteger las instalaciones directamente vinculadas a la seguridad alimentaria del país. (…) Pero las empresas también deben interesarse en proteger sus negocios», anunciaron en su web tras una reunión del consejo de Gobierno.

De este modo, los responsables de administrar la región consideran que lo óptimo ante los ataques ucranianos es crear agrupaciones móviles de respuesta antiaérea integradas por empleados de empresas locales.

«Firmarán un contrato con el Ministerio de Defensa ruso, pero se les garantizará que no serán enviados a la zona de la operación militar especial (frente de guerra de Ucrania), sino que permanecerán para proteger las empresas donde trabajan», explicaron las autoridades.

Además, a cada individuo se le pagarían 50.000 rublos mensuales (unos 630 dólares) por parte de la administración regional, aunque no se especificó si este sueldo se añade al que recibe por parte de la empresa en la que se encuentra contratado el empleado.

«La victoria es importante para todos. Y cada uno debe reflexionar sobre lo que ha hecho personalmente para lograrla cuanto antes», añadió el jefe regional del Servicio Federal de Seguridad (FSB), Leonid Mijailiuk.

A finales de mayo el diario ruso RBC informó que las empresas rusas podrían a partir de ahora adquirir armas de gran calibre para defenderse de los ataques con drones,

La externelización de los servicios de defensa del país coincide con el incremento de los ataques ucranianos en el transcurso del año.

Así, las compañías podrán adquirir artillería antiaérea, torretas, sistemas de radar, vehículos especiales y sistemas de guerra electrónica.

Las autoridades esperan que las nuevas regulaciones adoptadas a niveles estatal permitan un suministro más rápido de armas y equipos a las agrupaciones encargadas de la defensa móvil, formadas por reservistas, voluntarios y empleados del sector privado para proteger la infraestructura rusa.

Además del sector energético, la compañía rusa más afectada en las últimas semanas por los ataques ucranianos es la empresa de comercio electrónico Wildberries, la Amazon rusa. EFE

mos/lss