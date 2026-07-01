Regiones de la UE apoyan la petición de Page de más fondos para rejuvenecer la agricultura

Compartir

2 minutos

Bruselas, 1 jul (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, sacó adelante este miércoles en el Comité de Regiones de la UE un dictamen a favor del relevo generacional en la agricultura y que reclama una Política Agraria Común (PAC) que destine más fondos específicos a este fin.

«Estamos a tiempo de poder corregir el problema de falta de gente joven en el campo. Pero estando a tiempo, no nos sobra tiempo, no tenemos demasiado tiempo», advirtió García-Page antes de la votación del documento sobre esta materia del que es ponente, y que fue aprobado en el citado órgano europeo.

El dictamen, adoptado con apoyo unánime de esta institución de carácter consultivo de la UE – que únicamente fija la posición de las regiones ante Parlamento y Consejo europeos -, reclama que un 10 % de la dotación de la próxima Política Agraria Común para el periodo 2028-2034 se destine a apoyar un rejuvenecimiento de la industria agraria.

El dirigente socialista destacó que solo un 12 % de los productores castellanomanchegos son menores de 40 años, por lo que consideró necesario «un grito de auxilio para la pervivencia y la sostenibilidad del mundo rural», que depende «de la legislación, del presupuesto y de la voluntad política».

García-Page también se mostró en contra de las propuestas de la Comisión Europea sobre la futura PAC y pidió un «planteamiento ambicioso, asumiendo que cualquier gasto adicional que tenga que hacer la Unión Europea en relación con otras políticas no lo sea a costa de nuestro campo y de la ganadería».

El presidente autonómico reclamó que el antes citado porcentaje de la PAC vaya a parar a «estímulos fiscales e iniciativas que tienen que ver con las ayudas a la implantación de las producciones o la maquinaria», entre otras medidas.

El jefe del Ejecutivo de Castilla-La Mancha finalizó su intervención agradeciendo el consenso del dictamen, que fue aprobado por el pleno tras un «proceso de escucha» entre diferentes administraciones públicas y organizaciones agrarias.

En representación de la Generalitat Valenciana, la secretaria autonómica Ruth Merino valoró el dictamen presentado por García-Page y pidió que «no se quede en un mero trámite consultivo» y que condicione la futura política agraria.

Además de apoyar el relevo generacional en el campo, Merino puso el foco en las políticas en materia de agua: «Sin seguridad hídrica y sin explotaciones viables económicamente, no habrá relevo generacional», zanjó la representante valenciana. EFE

lcg/ahg/mgr

(vídeo)(foto)