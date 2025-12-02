Regiones de la UE reclaman un enfoque más territorial en próximo presupuesto de la UE

Bruselas, 2 dic (EFE).- Representantes de regiones y ciudades de la Unión Europea (UE) reclamaron este martes que el nuevo presupuesto europeo a largo plazo contenga un enfoque más territorial, con vistas a reducir las desigualdades regionales.

Los miembros de la Comisión de Política de Cohesión Territorial y Presupuesto de la UE (COTER) del Comité Europeo de las Regiones (CdR) adoptaron hoy un proyecto de dictamen elaborado por Sari Rautio, concejala de la región finlandesa de Hämeenlinna y presidenta del grupo del PPE en el CdR.

En el documento, los representantes locales y regionales reiteraron su rechazo a fusionar la Política de Cohesión de la UE con otros instrumentos europeos en el Marco Financiero Plurianual (MFP) de la UE para el periodo 2028-34.

Asimismo, subrayaron que la carta enviada hace unas semanas por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, con sugerencias para modificar la propuesta inicial para el MFP, «constituye un avance positivo», según informó el CdR en un comunicado.

Destacaron, no obstante, que estas garantías deben transformarse «en propuestas legislativas concretas para asegurar que la Política de Cohesión siga siendo un pilar central de la solidaridad europea».

El CdR reiteró sus postura de que «las regiones y ciudades deben mantenerse en el centro de las políticas de la UE», y su rechazo a «revertir la tendencia hacia la centralización a escala europea y nacional».

El Comité busca en concreto mantener separadas las líneas presupuestarias de la Política de Cohesión y de la política agrícola, así como asegurar garantías a nivel de la UE para que todas las regiones reciban apoyo de la Política de Cohesión, no solo las más pobres.

Además, los miembros de COTER apoyaron la propuesta de la Comisión de introducir cinco nuevas fuentes de ingresos de la UE para reforzar el presupuesto a largo plazo. EFE

