Regiones europeas abogan por rediseñar la economía hídrica como un reto «de presente»

Bruselas, 4 mar (EFE).- Las regiones europeas abogaron este miércoles en el pleno del Comité de Regiones (CDR) por rediseñar la economía del agua desde una perspectiva de resiliencia y señalaron al reto hídrico como un problema de presente y no de futuro.

La comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, declaró que Europa debe «rediseñar y reparar» su ciclo del agua mediante la construcción de «una economía inteligente» en esta materia.

«La Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica es nuestro plan de acción. Establece una hoja de ruta para restaurar y proteger el ciclo del agua, construir una economía inteligente del agua y garantizar agua limpia y asequible para todos. La implementación ya está en marcha, pero no debemos perder el impulso», dijo.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ponente en el debate, sostuvo que la resiliencia hídrica no es «un reto de futuro, sino de presente», y puso como ejemplo el tren de borrascas que azotó la región en el último mes, con abundantes precipitaciones que provocaron destrozos y desalojos en municipios andaluces.

«Un río atmosférico, que es un fenómeno que no habíamos vivido o no habíamos escuchado nunca en Andalucía, ha recorrido nuestro territorio golpeándonos y en una semana hemos tenido más de once mil personas desalojadas, más de 13.500 incidencias gestionadas y unas pérdidas solo en producción agrícola de 3.500 millones de euros, más infraestructuras que han quedado deterioradas», explicó.

Moreno, junto a la presidenta del Comité de Regiones, Katta Tutto, presentaron un dictamen «para que la voz del CDR sea escuchada en las instituciones europeas» en este sentido, y el líder andaluz añadió que, durante su elaboración, «los fenómenos climáticos extremos se han intensificado en todo el mundo», afectando gravemente a las comunidades.

«Esto confirma que la resiliencia hídrica no es un reto de futuro, sino es un reto de presente. La gestión del agua es una cuestión de seguridad, de preparación, de competitividad, de cohesión territorial que solo será eficaz si se diseña desde las regiones y las ciudades, que son quienes activan planes específicos de prevención y mitigación, pero no podemos afrontar solas este tipo de catástrofes», añadió.

También participó en el debate el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien se mostró a favor del dictamen y sostuvo que «todos los asuntos importantes de los que trata la Unión Europea y este comité pasan o tienen que ver con el agua, incluido el de la seguridad».

«En mi tierra, en España, tenemos un famoso dicho, cuando se abusa de algo, cuando se abusa de un bien, de una riqueza, decimos mucho pan hoy, hambre para mañana. Aplicado al agua, abuso del agua hoy, sed para mañana», agregó.

En la misma línea se situó la presidenta navarra, María Chivite, que abogó por hacer una «digitalización de todo el ciclo del agua», así como «trabajar en la capacidad de almacenamiento y la distribución, siempre partiendo de un uso racional del agua».

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, pidió «garantizar el mantenimiento, seguridad y modernización de infraestructuras hidráulicas críticas junto con nuevas inversiones, hojas de ruta realistas para asegurar el éxito de los objetivos de la normativa europea, avanzar en una gestión integrada de los recursos hídricos sobre la base de la solidaridad territorial».

El dictamen fue aprobado por mayoría y será elevado a la Comisión Europea para que esta lo tenga en consideración y tome las medidas que considere oportunas para responder a los problemas que las regiones presentaron. EFE

