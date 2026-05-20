Regiones europeas piden a la CE que no «desmantele» la Dirección de Política Regional

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Bruselas, 20 may (EFE).- El Comité Europeo de las Regiones (CDR) ha expresado su «profunda preocupación» por los «planes de desmantelar» la Dirección General de Política Regional (DG REGIO) de la Comisión Europea, que gestiona algo más de un tercio del gasto de la UE a través de los fondos de cohesión.

En una carta dirigida a la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, la presidenta del organismo, la húngara Kata Tutto; el vicepresidente primero, el español Juanma Moreno, y los líderes de los grupos políticos han advertido de que esta medida «enviaría una señal política profundamente preocupante y contradiría el compromiso de no dejar a ninguna región atrás».

En la misiva, fechada este 19 de mayo en Bruselas, los líderes regionales recuerdan a la Comisión que la política de cohesión «no es solo una prioridad política», sino una «obligación de los Tratados y una piedra angular del compromiso de la UE con sus ciudadanos».

Por ello, exigieron mantener un socio institucional fuerte en el Ejecutivo europeo para asegurar que la dimensión territorial siga en el centro de la toma de decisiones.

Este movimiento formal del CDR se produce en un contexto de creciente alarma entre los líderes regionales tras informaciones publicadas en los últimos meses que apuntan a la intención de la Comisión Europea de centralizar los futuros fondos comunitarios en un único plan nacional por Estado miembro, diluyendo así el papel de los entes regionales.

Frente a esta posible recentralización, el CDR subraya que la evaluación territorial y la implementación de los fondos europeos «no pueden reducirse a una función puramente administrativa o centralizada», y añadieron que la legitimidad de esta política radica en «la proximidad, la gobernanza multinivel y la asociación con las autoridades locales y regionales».

Los representantes territoriales exigieron en su escrito que cualquier reorganización interna de la CE no se adelante a las decisiones que deben tomar el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE sobre la futura estructura de las políticas comunitarias en el próximo Marco Financiero Plurianual.

«La misión del CDR es contribuir a construir Europa desde la base, defendiendo la participación crucial de las ochenta mil autoridades subnacionales de la Unión en la configuración de la cohesión europea y seguirá defendiendo su papel en el futuro de la UE», cierra la carta. EFE

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