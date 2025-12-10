Regiones europeas piden que la UE «replantee la gestión de turismo» impulsada por Baleares

Bruselas, 10 dic (EFE).- El Comité Europeo de las Regiones urgió este miércoles a la Unión Europea a que «se replantee de forma fundamental la gestión del turismo» y avance hacia un sistema que tenga en cuenta a los residentes de los enclaves turísticos, preserve estas zonas y garantice que el turismo sea un «motor de prosperidad compartida».

Los líderes de las regiones y las entidades locales europeas dieron luz verde a un informe impulsado por la presidenta de Baleares, Marga Prohens (PP), que advierte de que los beneficios económicos del turismo «no serán sostenibles a menos que se gestione la demanda de forma inteligente, se respeten los límites territoriales y se sitúe a las comunidades en el centro de la toma de decisiones».

Europa recibió 551 millones de visitantes en 2024 y sigue siendo el principal destino turístico del mundo, según indicó el Comité en un comunicado, en el que apuntó a que «muchas regiones se ven presionadas por el exceso de afluencia, la escasez de viviendas, el impacto medioambiental y la sobrecarga de los servicios».

Según Prohens, las regiones quieren «pasar de gestionar el turismo a transformarlo y convertirlo en un verdadero aliado para corregir los desequilibrios, impulsar la competitividad sostenible y generar beneficios sociales y territoriales».

«El turismo del futuro no será el que atraiga a más visitantes, sino el que proporcione mayor bienestar a sus ciudadanos», incidió la presidenta balear en el comunicado.

Para las regiones europeas, la futura estrategia europea de turismo sostenible debe contar con «recursos claros, calendarios y mecanismos de evaluación».

Por ello, el Comité de las Regiones pide a la Unión Europea que refuerce sus capacidades institucionales, financieras y técnicas para lidiar con este fenómeno, apoyando por ejemplo programas de formación para gestores turísticos y preparando «enfoques adaptados» para las regiones con condiciones geográficas excepcionales, como las islas, zonas montañosas o rurales.

«Estas zonas deberían recibir un presupuesto específico para desarrollar un turismo sostenible y resiliente que apoye el progreso social», sugieren las regiones, que también piden que las políticas turísticas prioricen la movilidad de bajas emisiones, estándares estrictos para la eficiencia del uso del agua y medidas de acceso sostenible a enclaves naturales y culturales.

El informe entra también en la crisis de la vivienda y pide regular de manera efectiva los alquileres de corta duración no regulados para paliar su efecto sobre la cohesión social y los servicios públicos. EFE

