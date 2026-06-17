Regiones portuguesas fronterizas con España con riesgo de incendios y aviso por tormentas

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Lisboa, 17 jun (EFE).- Seis municipios portugueses fronterizos con las comunidades autónomas españolas de Andalucía y Extremadura se encuentran este miércoles en riesgo «máximo» de incendio rural, mientras que el noreste del país, colindante con Galicia y Castilla y León, está en aviso amarillo, el más bajo de un total de tres, por tormentas.

El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) informó en su web de que el mayor riesgo por fuego se registra en los municipios de Serpa, Moura, Barrancos, Mourão, Reguengos de Monsaraz y Alandroal, distribuidos entre los distritos de Évora y Beja.

Asimismo, cerca de una treintena de municipios de diferentes puntos del país se encuentran en riesgo «muy elevado» de incendio.

Entre las capitales de distrito, las mayores temperaturas previstas para este miércoles se registrarán en Évora (38ºC), Beja (36ºC), Castelo Branco (36ºC) y Santarém (35ºC).

Por otro lado, los distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda y Castelo Branco (en el norte e interior de Portugal) se encuentran en aviso amarillo por tormentas y precipitaciones, que «podrán ser en forma de granizo». EFE

cch/crf