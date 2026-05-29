Regiones portuguesas fronterizas con España permanecen en alerta amarilla por calor

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Lisboa, 29 may (EFE).- Ocho distritos de Portugal, varios de ellos fronterizos con España, se mantienen este viernes en nivel de aviso amarillo, el más bajo de un total de tres, por las altas temperaturas en una jornada en la que se esperan máximas que rondarán los 36 ºC.

El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) indica en su web que se trata de los municipios de Beja, Bragança, Castelo Branco, Évora, Guarda, Portalegre, Vila Real y Viseu, que colindan en su mayoría con las comunidades autónomas de Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía.

El organismo precisa que ha activado el aviso por «la persistencia de valores elevados de la temperatura máxima», recomendando a la población que haga seguimiento de la situación.

Asimismo, tres municipios en el Algarve (sur del país) se encuentran en riesgo «máximo» de incendio rural, mientras que hay más de cuarenta localidades en riesgo «muy elevado» de fuegos.

Entre las capitales de distrito, se espera que las mayores temperaturas se registren en la ciudad de Évora (36 ºC), Beja (36 ºC) y Castelo Branco (35 ºC).

En Lisboa, las máximas este viernes deberán rondar los 29ºC, con las mínimas en 16ºC. EFE

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