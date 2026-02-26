Regiones rusas cierran presupuestos con déficit récord que obligan a recortar gastos

Moscú, 26 feb (EFE).- El déficit presupuestario combinado de las regiones rusas en 2025 creció 3,6 veces en comparación con el año pasado y alcanzó la cifra récord de 1,478 billones de rublos (19.193 millones de dólares), informó este jueves el diario Kommersant citando fuentes oficiales.

Según Kommersant, el déficit se amplió debido a que la tasa de crecimiento del gasto regional duplicó con creces la de los ingresos.

En 2025 ingresaron un 4 % más que el año anterior, 22,6 billones de rublos (293.484 millones de dólares), mientras que los gastos incrementaron un 9 %, hasta los 24,1 billones de rublos (312.963 millones de dólares).

Hasta 74 regiones rusas cerraron el año con déficit, en comparación con las 50 en relación con 2024.

Los déficit más significativos fueron los de Moscú (229.000 millones de rublos; 2.973 millones de dólares), Yamalo-Nénets (84.000 millones de rublos; 1.090 millones de dólares) y Janti-Mansi (72.000 millones de rublos; 935 millones de dólares).

Sin embargo, en términos relativos, las regiones de Kémerovo, Vólogda y Arjánguelsk tuvieron peores resultados con 35 % y 34 % deficitario en relación con sus volúmenes de ingresos y gastos.

Hoy mismo, la plataforma independiente Agenstva comunicó que algunas regiones han comenzado a revisar sus presupuestos para recortar gastos, entre ellas Primorie, en el Extremo Oriente, y Cheliábinsk, en los Urales.

La gobernadora de Primorie, Vera Shcherbiná, comunicó el recorte de 3.000 millones de rublos (39 millones de dólares) tan sólo tres meses después de haber aprobado los presupuestos.

«Normalmente, tenemos un excedente presupuestario de aproximadamente 9.000 millones de rublos (117 millones de dólares) cada año. Este año no fue así. Solo contamos con 500.000 rublos (6.500 dólares) en remanentes no específicos para toda la región», declaró Shcherbiná en una reunión.

A ello añadió que se ven obligados a reducir el déficit «ya que no hay con qué cubrirlo».

Las principales áreas en las que se impusieron recortes fueron la educación y los servicios sociales.

En noviembre, el ministro de Finanzas de la república de Sajá, Iván Alexéev, admitió que suspendió los pagos a los combatientes de la guerra de Ucrania por falta de fondos.

Su explicación fue que dado que las autoridades no podían calcular con anterioridad el número de combatientes enviados o alistados, el presupuesto finalmente se desbordó en esta región siberiana también conocida como Yakutia.

Hoy, el Kremlin reconoció una caída de sus ingresos por petróleo y gas, tradicional fuente de financiación de sus presupuestos federales, que para 2026 nuevamente priorizaron el gasto militar.EFE

mos/cg