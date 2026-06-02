Registrado un sismo de magnitud 3,3 frente a las costas ecuatorianas

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Quito, 2 jun (EFE).- Un sismo de magnitud 3,3 se registró este martes frente a las costas de la provincia ecuatoriana de Santa Elena, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales por sus repercusiones.

Según el Instituto Geofísico, el sismo ocurrió a las 04:48 hora local (09:48 GMT) a 2,34 grados de latitud sur y a 80,90 grados de longitud oeste.

De acuerdo a la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 20 kilómetros y a 13,03 kilómetros de la zona de La Libertad.

El sismo se registró tras otro, de magnitud 3,4, ocurrido la tarde del lunes en la provincia costera de El Oro, fronteriza con Perú.

Ese temblor tuvo lugar a 83 kilómetros de profundidad, a 3,7 grados de latitud sur, 79,33 grados de longitud oeste y a 30,83 kilómetros de Portovelo.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. EFE

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