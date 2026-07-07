Registran 3 especies de abejas carpinteras en Ecuador nunca antes documentadas en el país

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Quito, 7 jul (EFE).- Investigadores de varias instituciones científicas registraron tres especies de abejas carpinteras nunca antes documentadas en Ecuador, dentro de un estudio que actualiza por primera vez el conocimiento sobre estos polinizadores en el país andino, según detalló el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio) .

La investigación, desarrollada por expertos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), el Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (IBBEA), el Inabio y la Escuela Politécnica Nacional, analizó 1.351 registros procedentes de colecciones científicas, literatura especializada y plataformas de ciencia ciudadana.

El estudio documentó 16 especies de abejas carpinteras en Ecuador, entre ellas ‘Xylocopa ornata’, ‘Xylocopa metallica’ y ‘Xylocopa nigrocincta’, registradas por primera vez en el territorio nacional.

Además, los investigadores identificaron seis morfotipos que no pudieron asociarse con ninguna especie descrita hasta el momento, lo que sugiere la posible existencia de especies aún desconocidas para la ciencia.

Uno de los principales aportes del trabajo fue la generación de códigos de barras genéticos para diez especies de abejas carpinteras ecuatorianas, una herramienta que permite identificar especies mediante pequeñas secuencias de ADN y facilita el estudio de grupos difíciles de distinguir únicamente por su apariencia.

Las abejas carpinteras, del género ‘Xylocopa’, se encuentran entre los polinizadores más diversos e importantes desde el punto de vista ecológico, con unas 500 especies descritas principalmente en regiones tropicales y subtropicales.

En Ecuador se han reconocido cinco subgéneros de abejas carpinteras: ‘Megaxylocopa’, ‘Neoxylocopa’, ‘Notoxylocopa’, ‘Schonnherria’ y ‘Xylocopina’.

Estos insectos son polinizadores eficaces tanto en ecosistemas naturales como en sistemas agrícolas, ya que por su tamaño y fuerza pueden polinizar flores complejas que otros insectos no aprovechan de manera eficiente. EFE

af/gpv