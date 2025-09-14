Registran cuatro sismos de magnitudes entre 3,2 y 4,8 frente a las costas de Ecuador

Quito, 13 sep (EFE).- Cuatro sismos de magnitudes entre 3,2 y 4,8 se registraron este sábado frente a las costas de la provincia ecuatoriana de Manabí, una de las más afectadas por el terremoto de magnitud 7,8 ocurrido hace nueve años, que dejó 670 fallecidos.

Según el Instituto Geofísico, el primer sismo, de magnitud 3,5, ocurrió a las 06:33 hora local (11:33 GMT) a 1,49 grados de latitud sur y a 80,97 grados de longitud oeste, a una profundidad de 13 kilómetros, y a 20,53 kilómetros de la ciudad de Puerto López.

A las 16:18 hora local (21:18 GMT) se registró un sismo de magnitud 4,8 a 1,59 grados de latitud sur, a 81,01 grados de longitud oeste, a 18 kilómetros de profundidad y a 24,05 kilómetros de Puerto López.

Unos cuarenta minutos más tarde hubo otro sismo de magnitud 3,2 en coordinadas parecidas, a 15 kilómetros de profundidad y a 25,82 kilómetros de Puerto López, y a las 19:00 hora local (00:00 GMT) hubo otro de magnitud 4,8.

La provincia de Manabí y su vecina Esmeraldas (fronteriza con Colombia) fueron las más golpeadas por un terremoto de magnitud 7,8 hace nueve años, uno de los más graves de la historia reciente de Ecuador.

Ese fenómeno natural, ocurrido el 16 de abril de 2016, dejó más de 670 fallecidos, miles de afectados, así como millonarias pérdidas materiales.

Antes de los sismos frente a las costas hubo en Manabí uno de magnitud 4,2, a 1,58 grados de latitud sur, 80,82 grados de longitud oeste, a una profundidad de 26 kilómetros y a 3,52 kilómetros de Puerto López.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a países como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. EFE

