Registran ente electoral surcoreano tras detectar manipulación de datos de participación

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Tokio, 23 jul (EFE).- Las autoridades surcoreanas registraron este jueves la sede de la Comisión Electoral Nacional (NEC, por sus siglas en inglés) de Corea del Sur tras detectar indicios de manipulación de datos de participación en los comicios locales de junio, que ya estuvieron empañados por polémica con motivo de falta de papeletas.

Tras obtener una orden de registro e incautación, un equipo conjunto de investigación formado por la Policía y la Fiscalía allanó las oficinas centrales de la NEC en Seúl y en la ciudad de Gwacheon, al sur de la capital, según informaciones recogidas por la agencia local de noticias Yonhap.

La intervención responde a las sospechas de que varios trabajadores de menor rango encargados de los colegios electorales habrían alterado las estadísticas del sistema informático con el fin de ocultar irregularidades en el conteo de votos, en el marco de la investigación en curso sobre la escasez de papeletas.

Según las autoridades, miembros del personal de la NEC usaron un chat interno para manipular el recuento de votos y ocultar los errores a sus superiores con el objetivo de encubrir fallos informáticos en el recuento electoral mediante el traslado de cifras falsas entre diferentes centros de votación, hasta que el error terminara reduciéndose a medida que aumentara el número de votantes.

Este descubrimiento por parte del equipo de investigación agrava los hechos anteriormente asignados a la comisión, que se habían planteado inicialmente como una negligencia.

Manipular conscientemente los datos supone un acto delictivo intencional y se espera que la investigación determine ahora si la dirección de la NEC estaba al tanto de dicha manipulación, si cumplió con sus funciones de supervisión, y si hubo casos similares en elecciones anteriores.

La cita en las urnas del 3 de junio se vio empañada por la escasez de papeletas en casi un centenar de colegios, con 26 de ellos viéndose obligados a paralizar varias horas la votación, lo que provocó protestas por los diferentes centros electorales afectados y la dimisión del presidente del ente, Rho Tae-ak.

En este contexto, el presidente del país, Lee Jae-myung, ordenó crear un comité de investigación, que desde entonces ha registrado la NEC para obtener pruebas sobre la falta de papeletas bajo sospecha de violaciones de la ley electoral e incumplimiento del deber, y ha interrogado a varios funcionarios. EFE

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