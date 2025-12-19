Registran los domicilios de dos diputados bolsonaristas por sospechas de corrupción

(Actualiza con declaraciones de Sóstenes Cavalcante y más detalles de la operación)

São Paulo, 19 dic (EFE).- La Policía Federal de Brasil registró este viernes los domicilios de dos diputados del partido del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro por el supuesto desvío irregular de recursos públicos, informaron fuentes oficiales.

Los dos parlamentarios objeto de los allanamientos fueron Sóstenes Cavalcante, jefe del Partido Liberal (PL) en la Cámara de los Diputados, y Carlos Jordy, también militante de la formación que lidera el exmandatario encarcelado por golpismo.

En la operación, las autoridades decomisaron unos 400.000 reales (72.000 dólares) en efectivo en una casa utilizada por Cavalcante, uno de los aliados más próximos de Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años de cárcel por golpismo.

Fotografías divulgadas por la Policía Federal mostraron varios fajos de billetes de 100 reales en una bolsa de basura negra.

El diputado aseguró a los periodistas que el dinero encontrado es fruto de la venta de un inmueble que supuestamente realizó la semana pasada, que el comprador le quiso pagar en efectivo y que no tuvo tiempo de ingresarlo en el banco «por las prisas del trabajo».

La investigación apunta que «agentes políticos, servidores de libre nombramiento y particulares habrían actuado de manera coordinada para desviar y posteriormente ocultar fondos públicos», según afirmó la Policía Federal en una nota.

El operativo de este viernes, autorizado por el juez de la Corte Suprema Flávio Dino, cumplió un total de siete órdenes de registro y decomiso en Brasilia y el estado de Río de Janeiro, colegio electoral de Cavalcante y Jordy.

Ambos legisladores se declararon víctimas de una «persecución».

«Quieren limpiar y extirpar la fuerza que tenemos la derecha y los conservadores, intentando mancharnos con su barro, que es el de la corrupción», expresó Cavalcante.

«En el día del cumpleaños de mi hija, a las 07.00 de la mañana, la Policía acaba de salir de aquí después de registrar (mi casa) una vez más, alegando que desvié recursos públicos a través de una empresa fantasma de alquiler de vehículos», relató Jordy en sus redes sociales.

El legislador comentó que su colega Cavalcante también enfrenta las mismas acusaciones.

La acción de este viernes es un desdoblamiento de una operación iniciada en diciembre de 2024 que investiga los delitos de malversación de recursos públicos, lavado de dinero y organización criminal.

El Partido Liberal (PL) es hoy la primera minoría en la Cámara de los Diputados al contar con 86 de los 513 escaños, mientras que en el Senado tiene 15 de los 81 asientos. EFE

