Registran los locales de ‘X’ en Francia y convocan a Elon Musk para ser interrogado

1 minuto

París, 3 feb (EFE).- Las autoridades francesas registraron este martes los locales de la red social estadounidense X y convocaron a su propietario, Elon Musk, a comparecer ante la Justicia para un interrogatorio, anunció la Fiscalía gala en un comunicado.

«Se ha llevado a cabo un registro (…) por parte de la sección de lucha contra la ciberdelincuencia de la Fiscalía de París, junto con la unidad nacional ciber de la Gendarmería y Europol, en el marco de la investigación abierta en enero de 2025′, anunció la Fiscalía, que precisó además que dejará de publicar en dicha red social. EFE

