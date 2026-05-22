Registran récord de viaje de dos ballenas jorobadas entre Australia y Brasil

4 minutos

Quito, 22 may (EFE).- Dos ballenas jorobadas marcaron un récord al cruzar más de 14.000 kilómetros de océano abierto entre áreas de reproducción del este de Australia y Brasil, informó este viernes a EFE la bióloga ecuatoriana Cristina Castro, una de las líderes del estudio, que reunió a investigadores de Australia, Brasil, Ecuador y Estados Unidos.

Es «un avistamiento único en el mundo», dijo Castro, de Pacific Whale Foundation en Ecuador, quien ha trabajado más de 27 años en temas de ballenas y delfines, y que lideró el estudio con la australiana Stephanie Stack, de Griffith University.

«Estos dos animales deberían migrar hacia sus áreas de alimentación y regresar hacia sus áreas de reproducción», pero pasaron de un área de reproducción en Australia hacia dos puntos diferentes de reproducción en Brasil, explicó.

Los cetáceos no tienen ningún dispositivo de rastreo, pero los identificaron gracias a la plataforma global Happywhale, que trabaja con algoritmos que cotejan miles de fotografías tomadas en diferentes partes del mundo.

Cada ballena jorobada posee un patrón único en la parte inferior de su cola, similar a una huella digital, formado por pigmentaciones y cicatrices distintas.

Los investigadores fotografían estas colas y construyen catálogos que pueden compararse entre años y regiones. Este estudio utilizó 19.283 fotografías recolectadas entre 1984 y 2025 en el este de Australia y Brasil, aportadas por científicos y colaboradores a través de Happywhale.

Al procesar estas fotografías mediante un algoritmo automatizado de reconocimiento de imágenes, y verificar luego visualmente cada coincidencia, el equipo identificó a las dos ballenas jorobadas.

«Es impresionante cómo también la ciencia ciudadana, el turista, usual puede apoyar para estos procesos de investigación científica», comentó pues cada fotografía amplía el conocimiento sobre la biología de las ballenas y, en este caso, ayudó a revelar «uno de los desplazamientos más extraordinarios jamás registrados».

Una de las ballenas fue fotografiada por primera vez en la bahía Hervey (Australia), en 2007, donde la vieron nuevamente en 2013, antes de aparecer frente a la costa de Sao Paulo, Brasil, en 2019. Ambas áreas reproductivas están separadas por unos 14.200 kilómetros en línea recta, equivalente a la distancia entre Sídney y Londres.

La segunda ballena fue fotografiada por primera vez en 2003 en el Banco de Abrolhos, la principal área de reproducción y crianza de ballenas jorobadas de Brasil, frente a la costa de Bahía, junto a nueve adultos. Veintidós años después, la vieron en Bahía Hervey. Esos lugares de avistamiento están separados por unos 15.100 kilómetros.

Cambio climático

«Está pasando algo en el mundo con el cambio climático. Posiblemente la disposición de alimento, no sabemos por qué están moviéndose de esta manera», señaló la ecuatoriana al anotar que en 2025 se registró la migración de una jorobada desde Colombia a África, en un recorrido de unos 13.000 kilómetros.

Las ballenas jorobadas son animales altamente fieles a sus áreas de reproducción. Por eso el mencionado récord es «extremadamente raro» y es apenas el 0,01 % de los individuos registrados, pero podría desempeñar un papel importante en la salud de sus poblaciones a largo plazo.

El movimiento entre áreas reproductivas distantes puede contribuir a mantener la diversidad genética y facilitar la transmisión de nuevos cantos entre regiones.

Los hallazgos también respaldan la hipótesis del ‘Intercambio del Océano Austral’, que propone que ballenas provenientes de distintas poblaciones reproductivas coinciden ocasionalmente en áreas de alimentación compartidas en la Antártida.

«Las poblaciones de ballenas jorobadas en todo el mundo están aumentando en diferentes proporciones, aunque no están siguiendo sus hábitos» de desplazamiento, dijo. EFE

sm/seo

(foto)(video)