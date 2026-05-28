Registran sede de socialistas de Portugal en indagación por supuesta corrupción municipal

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(Actualiza con reacción del Partido Socialista)

Lisboa, 28 may (EFE).- La sede del Partido Socialista (PS) de Portugal, ubicada en Lisboa, está siendo registrada este jueves en el marco de una operación que investiga una posible prevaricación en la adjudicación de contratos municipales, informaron fuentes policiales.

También está previsto que se realicen registros en otros puntos de Lisboa y en las ciudades de Mafra, Oeiras y Coimbra, explicó la Policía Judicial en un comunicado, en el que avanzó que hasta el momento se ha detenido a cinco personas y se ha declarado a 37 personas sospechosos formales (‘arguidos’, previo a la acusación), sin precisar sus cargos.

En esta operación, bautizada como ‘Imergente’, investigan «procedimientos de ajuste directo o de consulta previa, en clara violación de las normas legales aplicables y que evidentemente perjudican a los fondos públicos», escribió el cuerpo policial, que precisó que los delitos que se podrían haber cometido son los de prevaricación y participación económica en negocio.

En otro comunicado, el Partido Socialista confirmó que la PJ está en la sede del partido «realizando diligencias relacionadas con actividades que son atribuidas a uno de sus trabajadores», pero matizó que el PS «no es, como tal, el objetivo de la investigación».

«Como es su deber, el Partido Socialista está cooperando con la Policía Judicial en todo lo que se le solicita para asegurar el buen desarrollo de las investigaciones y respetando los principios y reglas del Estado de derecho», añadieron.

Para realizar los registros se ha movilizado a cerca de 400 inspectores y peritos de la PJ y a siete magistrados de la Fiscalía.

Los detenidos serán próximamente presentados ante un tribunal para ser interrogados y para que les apliquen las medidas cautelares pertinentes. EFE

cch/alf