Registran un aumento de los eventos sísmicos en el volcán Puracé de Colombia

2 minutos

Bogotá, 25 nov (EFE).- El Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha registrado en las últimas horas un aumento en los eventos sísmicos relacionados con el movimiento de fluidos del volcán de Puracé, ubicado cerca de la ciudad de Popayán, capital del departamento del Cauca (suroeste), según ha informado este martes la entidad.

«En las últimas horas se ha registrado un aumento de las señales sísmicas asociadas al movimiento de fluidos (Tremor y Largo Periodo), localizadas debajo del cráter del volcán Puracé a profundidades menores a 1 kilómetros», expresa el SGC en un comunicado.

El organismo afirma que, además de las señales, ha habido incrementos en la salida de gases con «columnas que han alcanzado hasta 1,6 kilómetros de altura y dispersión hacia el suroccidente», lo cual puede incluir pequeñas emisiones de ceniza.

«El volcán Puracé permanece en estado de alerta amarilla, en el cual pueden presentarse fenómenos como emisiones esporádicas de ceniza, incandescencias, pequeñas explosiones en el cráter, ruidos, olores, precipitación de azufre y lahares menores, entre otros», agrega la información.

El Puracé -ubicado a 27 kilómetros de Popayán y en cuya zona de influencia viven, principalmente, comunidades indígenas y campesinas- es uno de los 15 conos que conforman la cadena volcánica Los Coconucos.

«Se caracteriza por ser un estratovolcán (un tipo de volcán cónico y de gran altura, compuesto por múltiples estratos o capas de lava) de los más activos del país», precisa el SGC.

La última erupción de magnitud considerable del Puracé sucedió en marzo de 1977 y desde 2021 presenta cambios paulatinos en su actividad. EFE

