Registran un enjambre sísmico frente a las costas de la provincia ecuatoriana de Manabí

Quito, 29 oct (EFE).- El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG) informó este miércoles de que desde el pasado 5 de septiembre empezó a registrar un enjambre sísmico al oeste de las costas de Puerto López, de la provincia ecuatoriana de Manabí.

Paralelamente, las estaciones de GPS, pertenecientes a la Red Nacional de Geodesia (RENGEO) ubicadas alrededor de la zona, registraron un movimiento hacia el oeste entre el 6 y el 26 de septiembre.

El hecho de existir, de manera simultánea un enjambre sísmico y deformación, evidenciada por los GPS, es un indicativo de la ocurrencia de un sismo lento, anotó el IG en un informe especial.

Desde el inicio del enjambre, hasta el 21 de octubre, se localizaron 302 eventos, indicó al puntualizar que la sismicidad disminuyó hasta niveles de base a partir del 26 de septiembre, manteniéndose bajo hasta este miércoles.

De acuerdo al IG, las magnitudes de los eventos variaron entre 1,1 y 5,6.

Anotó que los sismos lentos presentan un comportamiento asísmico (no generan ondas sísmicas) y se identifican a través de los desplazamientos registrados por los GPS ubicados alrededor de la zona que se desliza, y/o de manera indirecta por la sismicidad asociada (enjambres sísmicos), que en el caso de Ecuador, ocurre simultáneamente.

El IG recordó que un enjambre sísmico se caracteriza por un incremento de la sismicidad en un periodo de tiempo relativamente corto (días, semanas o meses) en una zona geográfica restringida, sin que durante su ocurrencia se reconozca un sismo principal y sus subsecuentes réplicas.

En este caso particular, está relacionado a rupturas de pequeñas zonas en la interfaz de contacto entre las dos placas (Suramérica y Nazca) como respuesta al deslizamiento lento, de un área más amplia.

Este tipo de fenómeno, alrededor de la Isla de la Plata, ha sido recurrente y se repite en períodos de entre 3-4 años, indicó el IG. EFE

sm/nvm