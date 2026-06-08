Registran un sismo de magnitud 3,2 en la provincia ecuatoriana del Guayas

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Quito, 8 jun (EFE).- Un sismo de magnitud 3,2 se registró este lunes en la provincia costera del Guayas, situada en el suroeste de Ecuador, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.

Según el Instituto Geofísico, el sismo ocurrió a las 01:06 hora local (06:06 GMT) a 1,95 grados de latitud sur y a 79,89 grados de longitud oeste.

De acuerdo con la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 57 kilómetros y a 13,9 kilómetros de Daule.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. EFE

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