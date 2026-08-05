Registran un sismo de magnitud 3,9 en provincia ecuatoriana fronteriza con Colombia

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Quito, 5 ago (EFE).- Un sismo de magnitud 3,9 se registró este miércoles en la provincia ecuatoriana del Carchi, fronteriza con Colombia, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.

Según el Instituto Geofísico, el sismo ocurrió a las 05:36 hora local (10:36 GMT) a 0,58 grados de latitud sur y a 77,80 grados de longitud oeste.

De acuerdo a la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 6 kilómetros y a 3,3 kilómetros de la ciudad de San Gabriel.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. EFE

sm/cc