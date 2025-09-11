Registran un sismo de magnitud 4,2 en la provincia del Guayas, en la costa de Ecuador
Quito, 11 sep (EFE).- Un sismo de magnitud 4,2 se registró este jueves en la provincia costera del Guayas, situada en el suroeste de Ecuador, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.
Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el sismo ocurrió a las 04:19 hora local (09:19 GMT) a 2,88 grados de latitud sur y a 80,17 grados de longitud oeste.
De acuerdo a la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 64 kilómetros y a 37,09 kilómetros de la localidad de Playas.
Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.
Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. EFE
