Registran un sismo de magnitud 4,3 en la provincia ecuatoriana del Guayas

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Quito, 27 jul (EFE).- Un sismo de magnitud 4,3 se registró en la provincia costera del Guayas, en el suroeste de Ecuador, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.

Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el sismo ocurrió a las 23:38 hora local del domingo (04:38 GMT de este lunes) a 2,07 grados de latitud sur y a 79,84 grados de longitud oeste.

De acuerdo con la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 62 kilómetros y a 9,59 kilómetros del municipio de Durán.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. EFE

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