Registran un sismo de magnitud 4,3 en zona amazónica de Ecuador

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Quito, 30 jun (EFE).- Un sismo de magnitud 4,3 se registró este martes en la provincia de Morona Santiago, situada en la Amazonía de Ecuador, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.

Según el Instituto Geofísico, el sismo ocurrió a la 01:02 hora local (06:02 GMT) a 2,10 grados de latitud sur y a 77,67 grados de longitud oeste.

De acuerdo con la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 13 kilómetros y a 43,9 kilómetros de la ciudad de Macas.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. EFE

sm/crf