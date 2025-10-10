Registros en Alemania contra 17 policías por sospecha de lesiones físicas contra detenidos

2 minutos

Berlín, 10 oct (EFE).- La Policía alemana efectuó este viernes registros en cuatro comisarías y 21 domicilios en el marco de una investigación contra 17 agentes de una comisaría de la ciudad alemana de Fráncfort por sospechas de lesiones físicas, obstrucción de la justicia en el ejercicio de sus funciones y persecución de inocentes.

En un comunicado conjunto, la Fiscalía de Fráncfort y la Oficina Regional de Investigación Criminal (LKA) del estado federado de Hesse (centro), precisan que se están investigando a cinco mujeres y doce hombres de entre 24 y 56 años, destinados en el servicio de patrulla y en la dirección del grupo de servicio.

Se les acusa de haber causado lesiones físicas injustificados a un total de seis hombres durante o después de su detención entre febrero y finales de abril, o de haberlas tolerado y no haberlas denunciado.

Según el comunicado, en este contexto, varios agentes abrieron procedimientos de investigación contra cinco de las víctimas por sospecha de resistencia y agresión a agentes de la autoridad, con el fin de justificar a posteriori su propia actuación y el uso de la fuerza.

La Fiscalía y la LKA agregan que existen grabaciones de algunos de los hechos, que quedaron registrados, ya sea por las cámaras de videovigilancia de la comisaría, por cámaras corporales o por sistemas públicos de videovigilancia.

En el operativo, en el que participaron alrededor de 150 agentes de la LKA y la Fiscalía, se confiscaron varios teléfonos móviles y soportes de datos de los sospechosos.

Según el comunicado, hasta el momento no hay indicios de que los hechos tengan un trasfondo extremista. EFE

