Registros en varios países en un caso de desvío de fondos europeos por la extrema derecha

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París/Bruselas, 30 jun (EFE).- La Fiscalía Europea llevó a cabo este martes varios registros en Francia, España, Italia y Bélgica dentro de una investigación por el presunto mal uso de fondos europeos por parte de los eurodiputados de Identidad y Democracia (ID), el antiguo grupo de extrema derecha liderado por Marine Le Pen y Matteo Salvini.

De acuerdo a informaciones obtenidas por el diario francés Le Monde, estos procedimientos están relacionados con una causa abierta en julio de 2025, tras la presentación de un informe de la Dirección de Asuntos Financieros del Parlamento Europeo.

Las operaciones, según el vespertino, fueron coordinadas por la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y los Delitos Financieros y Fiscales, con el apoyo de otros servicios.

La propia Fiscalía Europea confirmó a EFE estar «está llevando a cabo medidas de investigación en Francia y otros países europeos en el marco de una investigación en curso sobre el uso de fondos europeos por parte de un antiguo grupo político del Parlamento Europeo entre 2019 y 2024», si bien rechazó facilitar más información para no comprometer las pesquisas.

El informe que dio lugar a las mismas apunta a que, presuntamente, el grupo ID (que estuvo en activo entre 2019 y 2024) gastó indebidamente 4,33 millones de euros abonados por el Europarlamento para garantizar su funcionamiento.

Entre los usos de ese dinero figurarían donaciones a asociaciones que no guardaban relación directa con la actividad del grupo político y también contratos con empresas afines a los partidos.

En Francia, la líder ultraderechista Marine Le Pen y su partido, la Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés), fueron ya juzgados y condenados por el uso irregular de los recursos del Parlamento Europeo en una causa independiente.

El caso, que ocasionó la inhabilitación de Le Pen el año pasado, está pendiente del proceso de apelación, que deberá definirse el próximo 7 de julio.

«Desde primera hora de esta mañana se están llevando a cabo registros en las sedes y domicilios particulares de proveedores de servicios de comunicación que han trabajado con nosotros», admitió esta tarde en X el actual presidente de RN y mano derecha de Le Pen, Jordan Bardella, quien relacionó los procedimientos judiciales con el «calendario electoral».

Entre los lugares registrados este martes se encuentra, según Le Monde, la empresa GUD Connexion, que suele colaborar en las campañas de RN como proveedor, y el domicilio de su fundador, Paul-Alexandre Martin. EFE

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