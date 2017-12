Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Piden "sentido común" en asilo a menores 20 de noviembre de 2017 - 16:01 Organizaciones de derechos humanos reiteraron este lunes un llamado para que el Gobierno suizo considere una aplicación más flexible de las reglas de Dublín sobre el asilo, especialmente cuando se trata del reenvío de menores. La convocatoria ‘Para una Suiza que respeta los derechos de los niños y los refugiados vulnerables’ fue lanzada por primera vez en abril de 2017 y ratificada este lunes con ocasión del Día Universal del Niño, decretado por las Naciones Unidas. Las entidades civiles, incluidas Amnistía Internacional Suiza (AI) y la Organización Suiza de Ayuda a los Refugiados (OSAR), solicitaron a la ministra de Justicia, Simonetta Sommaruga, convocar a una reunión para escuchar sus demandas, entre las cuales, una mayor indulgencia al aplicar la ley de asilo a los menores. Piden una aplicación menos estricta de los llamados Reglamentos de Dublín, que estipulan que el primer país al que llega un solicitante de asilo es responsable del tratamiento de su expediente, una práctica que genera miles de reasentamientos cada año. Cuando se trata de niños, dicen las ONG, estos reenvíos pueden tener graves consecuencias, desde la interrupción de los procesos educativos y de desarrollo de los jóvenes que ya han comenzado a adaptarse a la vida en un país, hasta la separación de sus padres, en algunos casos. Tales prácticas, aunque consistentes con las regulaciones de Dublín, contravienen los principios básicos de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, anotan los organismos civiles. Por lo tanto, en casos extremos o cuando haya fuertes razones humanitarias, debe evitarse el reasentamiento forzoso, anotan. Ningún cambio de ley es necesario, dice la convocatoria, simplemente una “llamado al sentido común”. Los textos de Dublín incluyen la llamada “cláusula discrecional” que puede invocarse en ciertos casos. Estricto cumplimiento Suiza es un estricto ejecutor del acuerdo de Dublín: en 2016 devolvió a 3 750 personas y aceptó las solicitudes de asilo de 469. Solamente Alemania y Suecia enviaron a más personas de vuelta, pero también aceptaron a muchas más: 12 091 y 3 306, respectivamente. El acuerdo de Dublín se ha visto sometido a una gran presión en los últimos años, debido al gran número de refugiados y migrantes que huyen de las regiones circundantes. Entre 2009 y 2015, el número de solicitudes de asilo en toda Europa aumentó en más del doble.