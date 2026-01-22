Rego: ley para proteger infancia en el entorno digital planteará una adaptación por edades

4 minutos

Ginebra, 22 ene (EFE).- La futura ley para la protección de la infancia en el entorno digital limitará el acceso de los menores a las redes sociales, y planteará una «adaptación por edades», anticipó a EFE la ministra de Infancia y Juventud de España, Sira Rego, tras dos días de reuniones con el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, donde ese fue uno de los temas abordados.

«Las necesidades de un niño de corta edad son diferentes en términos de desarrollo cognitivo y social a las de un adolescente, por lo que planteamos una formulación que regule el entorno digital y que vaya adaptando las necesidades de un ser humano a las distintas etapas», explicó..

La ministra subrayó que la protección de la infancia ante las redes sociales y los desafíos delas nuevas tecnologías como la inteligencia artificial generativa es «un tema de conversación de toda la sociedad».

«Estamos viendo la proliferación de herramientas y de aplicaciones que vulneran de una manera muy preocupante los derechos de nuestros hijos y, por tanto, es imprescindible que los poderes públicos intervengamos y legislemos para regular el entorno digital y garantizar los derechos de los niños», algo que «va a venir de la mano de esta ley», afirmó en declaraciones a EFE..

La ministra recordó que en este sentido recientemente se ha pedido a la Fiscalía que investigue la inteligencia artificial generativa de X (Grok), y subrayó que «todo este tipo de aplicaciones tienen que estar absolutamente controladas, limitadas y, por supuesto, prohibir cualquier uso que vulnere los derechos de niños y niñas».

También subrayó que «un niño de corta edad, lo que necesita para socializarse, para aprender, para desarrollarse plenamente, son muchos elementos que nada tienen que ver con las pantallas», razón por la cual la nueva ley ahora en trámite en el Congreso de los Diputados contempla una «adaptación por fases madurativas».

Rego encabezó una delegación del Gobierno español que entre el miércoles y el jueves compareció ante el comité para analizar el cumplimiento por parte del país de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ratificada por el país desde 1990.

Junto a las amenazas digitales, la cuestión de la pobreza infantil fue otro de los principales aspectos debatidos, ya que los miembros del comité mostraron preocupación por el hecho de que España presente las tasas más altas de la Unión Europea en este indicador (de en torno al 29 %).

«Es un muy mal dato para una economía fuerte, y por lo tanto, tiene posibilidades de ser revertido», aseguró la ministra, quien también subrayó que es un problema «estructural» que España arrastra desde hace décadas.

«Necesitamos medidas nuevas que empiecen a resolver esta brecha de desigualdad. Por eso seguimos insistiendo en que una de las medidas centrales que tenemos que abordar en el pacto de Estado, además de políticas de vivienda, es la prestación universal por crianza, una renta de ciudadanía para niños y niñas de todo nuestro país», agregó.

Esa renta para menores de edad «ya funciona en otros países de Europa, se ha visto que es una buena medida y hemos estimado que sacaría a 700.000 niños y niñas del umbral de la pobreza», aseguró a EFE.

Al final de los dos días de reuniones, Rego destacó que la participación de España en este examen del sistema de Naciones Unidas muestra el compromiso del país con un multilateralismo actualmente en peligro, y aseguró que las violaciones de derechos humanos perpetradas en Gaza son un ejemplo de cómo se ve amenazado.

«Cuando hace apenas unos días el estado genocida de Israel volvió a atacar infraestructuras de Naciones Unidas, el mensaje fue inequívoco, la impunidad se ha vuelto estructural. Estar hoy aquí no es un gesto neutro, rendir cuentas ante Naciones Unidas, escuchar observaciones y asumir compromisos es tomar partido», proclamó. EFE

abc/rcf

(Vídeo)