Rego: voto en contra de Junts a reducción de jornada «no es incompatible» con otros temas

París, 12 sep (EFE).- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, dijo este viernes que el voto en contra de Junts a la reducción de la jornada laboral «no es incompatible» con las «relaciones fluidas y seguir conversando» en otros asuntos, como los Presupuestos.

El miércoles, en el Congreso de los Diputados, «hubo un debate apasionante y vibrante y esto no es incompatible en absoluto con seguir manteniendo una relaciones fluidas y seguir conversando porque tenemos muchos asuntos por delante que son muy buenos y que son prioritarios para el conjunto de la sociedad en nuestro país», dijo Rego a la prensa en París.

La ministra respondió así al ser preguntada si el Gobierno de Pedro Sánchez temía que Junts también se posicionase en contra del próximo proyecto de presupuestos del Estado.

El proyecto de ley de la reducción de jornada laboral a 37,5 horas semanales, promovido por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, fue rechazado por 178 votos de PP, Vox, Junts y UPN frente a 170 diputados que lo apoyaron.

La ministra de Juventud e Infancia aseguró que el Gobierno va «a seguir trabajando, vamos a seguir viendo alternativas, vías, diálogo para que salga adelante la reducción de la jornada en esta legislatura», dijo.

La política de Izquierda Unida manifestó que le habría «encantado» que la iniciativa, que «está ganada en la calle», hubiera salido adelante en el Congreso de los Diputados.

«A ninguna persona trabajadora que se le pregunte si le gustaría trabajar menos y cobrar lo mismo, yo no creo que dijera que no, es decir, estamos hablando de ganar tiempo de vida y yo creo que es una medida también de Justicia en un país en el que en las últimas décadas ha habido un aumento de la productividad del 53%», expuso.

Es, por tanto, dijo una cuestión de «justicia y de una cierta redistribución». EFE

