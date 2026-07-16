Regresa ‘The Mickey Mouse Club’, el semillero de estrellas que lanzó a Britney Spears

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Los Ángeles (EE.UU.), 16 jul (EFE).- Disney+ ordenó un episodio piloto de ‘The Mickey Mouse Club’, el programa de variedades infantil que impulsó las carreras de estrellas como Britney Spears, Christina Aguilera o Ryan Gosling, informó este jueves el medio especializado Deadline.

El proyecto presentará a 11 jóvenes promesas que incluyen a Hudson Stone, Casey Trotter y Brooklynn Pitts, los protagonistas de la próxima película ‘Camp Rock 3’, así como Erianthe Akaata (‘Young Rock’), Scarlett London Diviney (‘The Lion King’), Michael Cash (‘Black Rabbit’), o Yonas Kibreab (‘Elio’), entre otros.

La producción del programa comenzará este mes en Los Ángeles y corre a cargo de Fulwell Entertainment (‘The Kardashians’).

El proyecto busca ser un «escaparate para los jóvenes artistas más talentosos de la actualidad, donde la música, la innovación y la autoexpresión serán protagonistas», informó Disney, de acuerdo con la misma publicación.

Creado por Walt Disney a partir de un concepto para salas de cine, ‘The Mickey Mouse Club’ nació como un espectáculo interactivo en los cines en 1930. Más tarde, el programa llegó a la televisión entre 1955 y 1958, y tuvo una nueva versión entre 1977 y 1979.

Su última etapa, emitida de 1989 a 1996, convirtió al programa en un importante semillero de talento infantil. Además de impulsar las carreras de Spears, Aguilera y Gosling, contó con la participación de figuras como Justin Timberlake, Keri Russell, JC Chasez, Rhona Bennett, Nikki DeLoach y Deedee Magno. EFE

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