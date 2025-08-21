Regresa a Puerto Rico la convención de la ‘Florida-Caribbean Cruise Association’

3 minutos

San Juan, 21 ago (EFE).- La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, celebró este jueves el regreso de la convención de la ‘Florida-Caribbean Cruise Association’ a Puerto Rico del 20 al 24 de octubre, en el Centro de Convenciones de San Juan.

«La selección de Puerto Rico como sede para la conferencia anual de la Asociación de Cruceros de la Florida y el Caribe (FCCA, por sus siglas en inglés), coloca a la isla en el punto focal del mercado y lo expone como destino sólido para realizar con éxito este tipo de eventos», subrayó en un comunicado la mandataria.

La gobernadora estuvo acompañada en el evento de la presentación de la iniciativa por la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Willianette Robles; la CEO de la FCCA, Michele Paige y el presidente de la asociación, Adam Ceserano, entre otros.

La convención contará con la presencia de más de 100 altos ejecutivos de líneas de cruceros internacionales, además de cientos de representantes de compañías y organizaciones de la industria del turismo.

«Además, que esta convención robustece los esfuerzos que se han estado realizando para llevar a la industria turística de cruceros a nuevas dimensiones de crecimiento cuyo impacto económico en Puerto Rico se estima que será de $170 millones para este año fiscal y con esta convención reafirmamos nuestra ruta de crecimiento», añadió González Colón.

Por su parte, la directora ejecutiva de la CTPR expresó que tiene «altas expectativas» con la celebración de este evento internacional en Puerto Rico.

«Tendremos la oportunidad de mostrar las mejoras y nuevas opciones que ofrecemos a ejecutivos claves del mercado y de establecer nuevas alianzas que beneficien la economía de la isla», indicó Robles.

De acuerdo al Gobierno de Puerto Rico, la visita de los más de 700 asistentes a la Conferencia Anual de Cruceros de la FCCA también representa un impulso positivo a la ocupación hotelera y la economía de la isla, ya que redundará en un impacto económico estimado de alrededor de cinco millones de dólares para la industria.

Durante la convención se llevarán a cabo reuniones y foros de discusión sobre temas que sientan las pautas para estrategias a corto y largo plazo que determinarán el curso del desarrollo del mercado, tanto en la región del Caribe como a nivel internacional.

Asimismo, el evento es un foro ideal para promover nuevos acuerdos y colaboraciones multisectoriales con el propósito de aumentar el número de pasajeros que visitan el Caribe.

Entre las 23 líneas de cruceros miembros de la FCCA, destacan las banderas de AIDA Cruises, Carnival Cruise Lines, Celebrity Cruises, Disney Cruise Lines, Holland America Cruise Lines, MSC Cruises, Norwegian Cruise Lines, Princess Cruises, Regent Seven Seas Cruises, SIlversea Cruises, Royal Caribbean International, entre otras. EFE

