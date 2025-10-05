Regresa a Túnez y Argelia un grupo de miembros de la Flotilla Sumud retenidos en Israel

2 minutos

Argel, 5 oct (EFE).- Diez activistas tunecinos y seis argelinos de la Global Sumud Flotilla (GSF) llegaron este domingo a sus respectivos países procedentes de Turquía, adonde habían sido expulsados el sábado por Israel, confirmó el comité directivo de la flotilla magrebí y la coordinación popular argelina de apoyo a Palestina.

Los voluntarios tunecinos han sido recibidos por una multitud de personas en el aeropuerto internacional de la capital tunecina, donde alzaron banderas de Túnez y Palestina, y gritaron consignas como «Palestina libre» en muestra de apoyo al pueblo palestino.

Había pancartas con las fotos de los activistas tunecinos que siguen detenidos en Israel, entre ellos Wael Naouar, quien ha sido vinculado al grupo islamista Hamás por parte de Israel.

Seis de los diecisiete participantes argelinos en la GSF, entre ellos el político y exjefe del partido islamista Movimiento de la Sociedad por la Paz (MSP) Abderrazak Makri, llegaron este domingo al aeropuerto de Argel, mientras que los once restantes permanecen retenidos en Israel, como Merouane Ben Guettaia, designado como «terrorista» por ese país.

El Ministerio de Exteriores israelí informó de que 29 personas detenidas de la GSF de España, Portugal y Países Bajos fueron deportadas este domingo rumbo a España.

Un abogado de la Flotilla dijo a EFE que unos 478 voluntarios de los 42 barcos de la misión fueron retenidos por Israel desde el miércoles, por lo que quedarían hoy en torno a unos 300 tras las deportaciones desde este sábado y domingo.

El equipo jurídico de la Flotilla denunció este domingo «graves abusos» contra los participantes de la misión retenidos por parte de Israel, y consideró que el trato de las autoridades israelíes ha sido «ilegal desde el principio», con la interceptación de los barcos en aguas internacionales, donde Israel no tiene jurisdicción. EFE

na/lfp/mb