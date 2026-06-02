Regresa a Venezuela el líder opositor Richard Blanco, colaborador de María Corina Machado

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Caracas, 2 jun (EFE).- El exdiputado opositor Richard Blanco, miembro del Consejo Político de la líder y nobel de la paz María Corina Machado, regresó este martes a Venezuela, luego de siete años en el exilio a raíz de acusaciones en su contra por su presunta participación en una fallida rebelión militar contra el Gobierno de Nicolás Maduro en abril de 2019.

El también presidente de la organización política Alianza Bravo Pueblo (ABP), fundada por Antonio Ledezma, llegó cerca del mediodía al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, y fue recibido por compañeros de partido y otros allegados.

Blanco se suma a así a casi una decena de opositores que han regresado ante el nuevo momento político anunciado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la captura del depuesto presidente Maduro el pasado 3 de enero durante un operativo militar de Estados Unidos.

Entre los que han retornado al país se encuentran los opositores Lester Toledo, Yon Goicoechea, Carlos Ocariz, Wilmer Azuaje, Marcos Velazco y la activista hispanovenezolana Rocío San Miguel.

El exdiputado salió de Venezuela en junio 2019, a través de caminos alternativos, rumbo a la vecina Colombia, luego de pasar casi cuarenta días refugiado en la Embajada de Argentina en Caracas, debido a las acusaciones que pesaban en su contra por la fallida rebelión militar contra el Gobierno de Maduro del 30 de abril de ese mismo año.

Desde entonces el opositor permaneció exiliado.

Tras su salida, Blanco indicó que era el momento de solicitar ayuda militar internacional a través del artículo 187 de la Constitución venezolana.

Dicho pedido lo podía realizar la Asamblea Nacional, presidida en aquel momento por el opositor Juan Guaidó, a quien más de cincuenta países reconocieron en su momento como mandatario interino del país petrolero, luego de que tachara la reelección de Maduro un año antes como fraudulenta.

El 30 de abril de 2019, Guaidó y el líder opositor Leopoldo López se presentaron a las afueras de una base militar en Caracas, junto a un grupo de uniformados, e hicieron un llamado a desconocer a Maduro, que gobernaba desde 2013.

Posteriormente, se registraron protestas y choques entre opositores y las fuerzas de seguridad del Estado, que se mantuvieron hasta el 1 de mayo, cuando se conmemora el Día de los Trabajadores.

Estos hechos dejaron al menos unas cinco personas fallecidas.

Ante esto, Blanco se refugió en la Embajada de Argentina en Caracas, tras haber ingresado en calidad de «huésped». EFE

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