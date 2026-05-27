Regresa a Venezuela la activista hispanovenezolana Rocío San Miguel

1 minuto

Caracas, 27 may (EFE).- La abogada y activista hispanovenezolana Rocío San Miguel ha regresado a Venezuela tras permanecer más de cinco meses en España después de su excarcelación en Caracas bajo medidas cautelares, informó este miércoles su hermano José Manuel San Miguel en un comunicado difundido a la prensa.

«Esta decisión responde a su deseo de reencontrarse con su familia y acompañar personalmente el desarrollo y cierre de esta etapa, con la expectativa de que la situación jurídica pueda resolverse conforme a derecho y de manera definitiva», dice el texto firmado por el hermano mayor de San Miguel. EFE

bam/rcf